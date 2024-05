All’Università di Parma presentazione del “Nuovo Dizionario di Servizio sociale”

Martedì 4 giugno alle 14.30 nell’Aula dei Filosofi nella Sede centrale dell’Università di Parma si terrà la presentazione del Nuovo Dizionario di Servizio sociale (Carocci, 2022) diretto da Annamaria Campanini. L’iniziativa è organizzata dal Centro interdipartimentale di ricerca sociale – CIRS dell’Ateneo in collaborazione con il Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali – CROAS.

Introdurrà l’incontro la Direttrice del CIRS Chiara Scivoletto. Seguirà l’intervento di Annamaria Campanini, Presidente dell’International Association of Schools of Social Work (IASSW) e già docente di Metodi e tecniche del Servizio Sociale all’Università di Milano Bicocca. Discuteranno poi Maria Chiara Briani, Presidente del CROAS Emilia-Romagna, Mara Sanfelici, ricercatrice dell’Università di Milano Bicocca, e Francesca Maci, ricercatrice dell’Università di Parma.

Nel contesto del servizio sociale le parole rivestono particolare importanza perché la comunicazione costituisce la base della relazione di aiuto tra assistente sociale e persona. Ogni assistente sociale è chiamato a utilizzare un linguaggio appropriato, teoricamente e metodologicamente fondato e soprattutto rispettoso della persona. Ciò è reso possibile dall’utilizzo di un vocabolario professionale ricco e in continua evoluzione, indispensabile per parlare e agire con competenza e umanità. Il Nuovo Dizionario di Servizio sociale approfondisce i temi tipici del servizio sociale e allo stesso tempo si apre al confronto e al dialogo multidisciplinare, confermandosi un importante strumento per professionisti e professioniste, studenti e studentesse e per tutte le persone interessate.