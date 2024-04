All’Università di Parma presentazione del volume “La plastica nel piatto” di Silvio Greco

Sarà presentato giovedì 18 aprile all’Università di Parma il volume La plastica nel piatto. Quando e come siamo diventati plasticofagi, scritto dal biologo marino Silvio Greco, docente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e pubblicato da Giunti Slow Food.

L’appuntamento è per le 17 nell’Aula dei Filosofi (Sede centrale, via Università 12).

L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative legate al Progetto “Food For Future”, con il quale il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali si è aggiudicato il titolo il Dipartimento di Eccellenza 2023-2027 con il coordinamento scientifico della docente Lucia Scaffardi.

La sicurezza alimentare passa anche attraverso una corretta conoscenza della filiera e dell’utilizzo dei vari elementi che la compongono. Tra questi c’è naturalmente anche la plastica, essenziale sotto molti aspetti ma anche pericolosa se il ricorso a contenitori, bottiglie e involucri impatta non solo sulla vita di consumatrici e consumatori ma anche su quella dell’ambiente. Mentre a Bruxelles si continua a discutere sulla Direttiva relativa al packaging e si moltiplicano gli allarmi sulla sostenibilità e il rispetto degli obiettivi ESG delle Nazioni Unite, la sensibilità sul tema si alza e sempre più spesso si incontrano occasioni di dialogo e informazione.

Di questo e altro si discuterà nell’incontro del 18 aprile. Silvio Greco sarà a Parma per parlare della sua “battaglia”, vissuta attraverso le lunghe ricerche marine che caratterizzano la sua attività.

Oltre all’autore interverranno Giovanni Francesco Basini, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali, Nika Filipponio, Governatrice del Distretto 204 di International Inner Wheel Italia, e Mina Traclò, Presidente del Club di Parma Est di Inner Wheel Italia. L’incontro sarà infatti anche l’occasione per sancire una collaborazione tra “Food For Future” e l’International Inner Wheel Italia, club service al femminile che ha nell’impegno sociale uno dei suoi valori fondanti: Inner Wheel finanzierà una borsa di ricerca a favore di una giovane o un giovane iscritto al primo anno del corso di laurea in lingua inglese Global Food Law: sostainability challenges and innovation, costituito per formare giuriste/i del settore.

I lavori saranno introdotti e moderati da Lucia Scaffardi.