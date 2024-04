All’Università di Parma seminari sul diritto allo studio delle persone rifugiate

Ha preso il via il ciclo di seminari Il diritto allo studio: dall’ingresso in Italia all’accoglienza in università e sul territorio organizzato dall’Università di Parma (Tavolo rifugiati, Clinica sociologico-giuridica “Migrazioni e frontiere”, Tavolo di coordinamento delle azioni di giustizia sociale) in collaborazione con CIAC Onlus ed Escapes (Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate). Due i prossimi appuntamenti in programma: il primo il 23 aprile e l’altro il 18 giugno.

Dal 2015 il Tavolo Rifugiati dell’Ateneo porta avanti numerose iniziative a favore delle studentesse e degli studenti rifugiati. Da alcuni anni l’Università di Parma è uno dei partner del progetto UNICORE, finalizzato a garantire l’accesso allo studio delle persone rifugiate, attraverso corridoi umanitari attivati da UNHCR. Il ciclo di seminari ha l’obiettivo di riflettere sul percorso del Tavolo, di condividere le progettualità in corso con la Clinica sociologico-giuridica “Migrazioni e frontiere” dell’Ateneo e CIAC Onlus e di interrogarsi sul significato del “diritto allo studio” in tutte le sue componenti: dall’ingresso regolare, all’accoglienza in università, all’inclusione nel territorio.

Tutti e due gli appuntamenti si terranno nell’Aula Bandiera della Sede centrale dell’Ateneo e prenderanno il via dopo i saluti istituzionali della Prorettrice al Diritto allo studio e ai servizi agli studenti Isotta Piazza. Potranno essere seguiti anche su piattaforma Teams.

Questo il programma nel dettaglio:

Martedì 23 aprile alle 18 – Link Teams: https://urly.it/3_br4

Vie di accesso sicure e forme di evacuazioni umanitarie

Interverranno Michele Telaro (Medici Senza Frontiere) e Vincenza Pellegrino (Università di Parma)

Martedì 18 giugno alle 14 – Link Teams: https://urly.it/3_br3

Il diritto allo studio. Quale ruolo per l’università e il territorio nel supporto a studentesse e studenti rifugiati?

Interverranno Giovanna Cavallo (Forum “Per cambiare l’ordine delle cose”), l’avvocata Nazzarena Zorzella (ASGI-Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione), l’avvocata Stella Arena, Michela Semprebon e Vincenza Pellegrino (Università di Parma) e Chiara Marchetti (Ciac Onlus).

Coordinamento scientifico: Michela Semprebon, Vincenza Pellegrino, Chiara Marchetti

Coordinamento organizzativo: Michela Semprebon, Vincenza Pellegrino, Eugenia Blasetti, Jacopo Anderlini

Per info: michela.semprebon@unipr.it; eguenia.blasetti@unipr.it