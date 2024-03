All’Università di Parma studenti delle superiori alle prese con la masterclass di fisica delle particelle

Sono oltre 150 le studentesse e gli studenti delle scuole superiori dell’Emilia-Romagna che quest’anno partecipano alle International Masterclasses di fisica delle particelle, organizzate dalle Sezioni di Bologna, di Ferrara e di Parma dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in stretta collaborazione con l’Università di Bologna, l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università di Parma.

Dopo Ferrara e Bologna ora tocca a Parma: l’appuntamento è in programma per martedì 26 marzo, a partire dalle 9, nella Sala Congressi del Plesso Aule delle Scienze, al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma.

Grazie alle International Masterclasses, i giovani studenti e le giovani studentesse, in contemporanea con loro coetanee/i di altre sedi italiane o altri Paesi del mondo, possono fare esperienza diretta di come funziona la ricerca scientifica dei grandi laboratori, analizzando i dati provenienti da alcuni esperimenti del CERN di Ginevra, e scoprire come la fisica delle particelle possa essere d’aiuto alla medicina. Sono accompagnati da ricercatori e ricercatrici in un viaggio alla scoperta delle proprietà delle particelle elementari.

Come detto, gli eventi si concluderanno a Parma il 26 marzo con la masterclass sull’esperimento ATLAS, organizzata dalla Sezione INFN e dall’Università di Parma, coinvolgendo una ventina di studenti e studentesse.

Alla fine di ogni giornata, proprio come in una vera collaborazione di ricerca internazionale, i e le giovani che partecipano alle masterclass contemporaneamente in Italia e negli altri Paesi del mondo si ritroveranno in videocollegamento con il CERN di Ginevra.

L’iniziativa, giunta alla ventesima edizione, fa parte delle International Masterclasses organizzate da IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) e, in Italia, dall’INFN. Le masterclass si svolgono contemporaneamente in 60 diversi paesi, coinvolgono oltre 200 tra i più prestigiosi enti di ricerca e università del mondo e più di 13.000 studenti delle scuole secondarie di II grado. Per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare quest’anno sono presenti le sedi di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Milano Bicocca, Milano, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Salerno, Torino, Trieste, Trento e Udine, e i Laboratori Nazionali di Frascati (INFN – LNF) e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (INFN – LNGS).

Informazioni locali:

PARMA (26 marzo)

Dove: Sala Congressi Plesso Aule delle Scienze, Campus Scienze e Tecnologie

Orario: 9-17.30

Pagina web: https://agenda.infn.it/event/39482/

Contatti: Francesco Di Renzo (francesco.direnzo@unipr.it) , Petros Dimopoulos (petros.dimopoulos@unipr.it)

Informazioni sulle Masterclass:

Masterclass italiane: https://masterclass.infn.it/

Masterclass internazionali: https://ippog.org/