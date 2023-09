All’Università di Parma tornano i Welcome Day: l’accoglienza dell’Ateneo per le nuove matricole

Tornano all’Università di Parma i Welcome Day (https://www.unipr.it/welcome-day-2023), le lezioni d’accoglienza per le nuove matricole. Gli incontri (uno per ogni corso) si terranno a partire da questo mese di settembre, secondo un calendario in via di definizione. I primi sono in programma per l’11 settembre.

Le info su giorno e aula di ogni “lezione zero” sono o saranno disponibili su Agenda studenti alla voce “Orario delle lezioni”, sui siti web dei singoli Dipartimenti (https://www.unipr.it/dipartimenti) e raggiungibili anche dalla pagina web dedicata (https://www.unipr.it/welcome-day-2023); da questa pagina le matricole possono scaricare direttamente guide e materiali utili per il prossimo anno accademico.

Nelle lezioni di accoglienza, tenute dai Presidenti dei corsi di laurea e da docenti, studentesse e studenti già iscritti e tutor, le nuove matricole avranno modo di scoprire come è organizzata l’Università, e in particolare il corso di laurea a cui si sono iscritte. L’iniziativa ha lo scopo di fornire indicazioni e suggerimenti utili, in modo che studentesse e studenti possano organizzare e svolgere al meglio il proprio percorso sentendosi supportati nei primi momenti della loro vita universitaria, e di presentare le agevolazioni, le opportunità e i servizi offerti dall’Ateneo, ma anche dalla città e dal contesto territoriale.

Sarà inoltre evidenziato il ruolo fondamentale di studentesse e studenti nell’organizzazione e nella vita accademica, e verrà spiegato come affrontare problemi di natura didattica, organizzativa e logistica.