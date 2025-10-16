Alluvione del Baganza 2014, Alinovi: “Da allora tanto è stato fatto”

“Oggi è una bella giornata di sole ma la memoria va a quel maledetto 13 ottobre 2014 quando dai versanti appenninici un’onda di acqua e fango correva veloce verso Parma, scaricando la sua furia sui quartieri Montanara e Molinetto.

Non possiamo dimenticare quei giorni difficili, giorni di rabbia ma anche di solidarietà, giorni che hanno visto lo slancio degli angeli del fango e l’impegno dei cittadini e delle Istituzioni.”

Così qualche giorno fa Michele Alinovi, presidente del Consiglio comunale di Parma, ha ricordato sul suo profilo social l’alluvione che colpì Parma undici anni fa. “Da allora tanto è stato fatto e credo anche che la realizzazione della Cassa di espansione sul Baganza sia la miglior risposta concreta a quell’evento. Ma non dobbiamo abbassare la guardia su tutti i fronti, difesa del suolo, sicurezza idraulica, ambiente, protezione civile e abusivismo edilizio e siamo consapevoli, io per primo, che la politica ne sia la prima responsabile.”