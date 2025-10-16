16 Ottobre 2025: 18:21

Alluvione del Baganza 2014, Alinovi: “Da allora tanto è stato fatto”

di Andrea Marsiletti

“Oggi è una bella giornata di sole ma la memoria va a quel maledetto 13 ottobre 2014 quando dai versanti appenninici un’onda di acqua e fango correva veloce verso Parma, scaricando la sua furia sui quartieri Montanara e Molinetto.
Non possiamo dimenticare quei giorni difficili, giorni di rabbia ma anche di solidarietà, giorni che hanno visto lo slancio degli angeli del fango e l’impegno dei cittadini e delle Istituzioni.”

Michele Guerra, la solitudine degli indispensabili (di Andrea Marsiletti)

Così qualche giorno fa Michele Alinovi, presidente del Consiglio comunale di Parma, ha ricordato sul suo profilo social l’alluvione che colpì Parma undici anni fa. “Da allora tanto è stato fatto e credo anche che la realizzazione della Cassa di espansione sul Baganza sia la miglior risposta concreta a quell’evento. Ma non dobbiamo abbassare la guardia su tutti i fronti, difesa del suolo, sicurezza idraulica, ambiente, protezione civile e abusivismo edilizio e siamo consapevoli, io per primo, che la politica ne sia la prima responsabile.”

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

