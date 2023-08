Alta Valtaro: ritiro della patente e sequestro dell’auto per un uomo sorpreso a guidare sotto l’effetto dell’alcol

Nel corso di questa settimana, i Carabinieri della Compagnia di Borgo Targo, stanno intensificando la loro attività di controlli del territorio, in ragione della grande affluenza di turisti e villeggianti sulle alture presenti nel territorio e finalizzati al contrasto della microcriminalità e alla prevenzione delle scorrette abitudini di guida, fra cui la guida in stato di ebrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria del Taro, ha verificato la posizione di un automobilista residente nell’entroterra Ligure, il quale transitando sulla SP 3 per Borgonovo Ligure, ha posto in essere una guida particolarmente pericolosa sia per lui che per gli altri utenti della strada, inoltre lo stesso è anche risultato positivo all’alcooltest, con un valore tre volte superiore a quello consentito dalla legge, venendo di conseguenza deferito all’Autorità Giudiziaria di Parma, con conseguente ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo.

Questo periodo è anche finalizzato alla verifica della corretta detenzione delle armi da parte delle persone in possesso della relativa licenza. I controlli hanno fatto riscontrare ai carabinieri della Stazione di Bedonia che un cittadino residente in Milano, deteneva abusivamente deteneva armi e munizioni in un immobile a lui in uso nel Comune di Compiano. Ogni spostamento di armi deve essere autorizzato su esplicita richiesta dei detentori di armi, per non incorrere in sanzioni penalmente rilevanti, oltre che al sequestro delle stesse, come accaduto al milanese, le cui armi sono state sequestrate e lui denunciato alla Procura della Repubblica di Parma.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma