Alta Velocità: la Destra pensa a 30 anni fa, Effetto Parma all’oggi

30 anni fa Parma non ha saputo cogliere una grande occasione, penso che nessuna forza politica possa negarlo. Ma guardare oggi a quel che è accaduto 30 anni fa è un po’ debole come proposta politica: significa essere fermi ad allora. Invece è adesso che contano i fatti.

Allora, prima di tutto, la verità: da quando Effetto Parma amministra la città, in stazione fermano più treni ad Alta Velocità rispetto a quando governava (male) l’ex sindaco Vignali. Inoltre, è in corso di redazione uno studio di fattibilità per realizzare la stazione ad Alta Velocità presso le Fiere di Parma, in accordo con la Regione, Unione Industriali e Ministero delle Infrastrutture.

Sono fatti che guardano all’oggi, e non a 30 anni fa, nell’interesse dei parmigiani e al servizio di una Parma con infrastrutture moderne che puntino allo sviluppo sostenibile dell’intero territorio.

Effetto Parma è pronta assieme al candidato sindaco Michele Guerra a realizzare il potenziamento dell’alta Velocità. Chi guarda al passato, purtroppo, è rimasto col pensiero indietro di 30 anni.



Effetto Parma