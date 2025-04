Altri cinque nuovi bus ibridi a metano in servizio sulle linee suburbane

Continuano gli investimenti di TEP per un trasporto pubblico più sostenibile e inclusivo. Entrano in servizio oggi altri 5 autobus suburbani ibridi a metano lunghi 18 metri, del tutto simili ai 10 già introdotti nei mesi scorsi.

Le caratteristiche dei nuovi bus

I nuovi autobus MAN, modello Lion’s City, rispondono ai più severi standard ambientali Euro 6 e sono in grado di trasportare fino a 110 passeggeri, di cui 53 seduti.

Grazie alla loro capienza, sono particolarmente adatti a servire le tratte ad alta frequentazione anche nelle ore di punta. I veicoli completeranno la dotazione di mezzi lunghi sulla linea urbana n. 6, che collega via La Spezia all’aeroporto, attraversando punti strategici come l’asse scolastico nei pressi di via Bixio, la stazione ferroviaria e il polo universitario di Veterinaria, fino a raggiungere le località della prima cintura suburbana come Collecchio, Felino, Fornovo e Sala Baganza.

Si tratta di mezzi mild-hybrid a metano, dotati di un sistema di recupero dell’energia di frenata, utilizzabile in fase di accelerazione con un significativo risparmio nei consumi. A bordo, i passeggeri trovano un ambiente confortevole e sicuro: tre porte per una salita e discesa agevoli, sanificazione dell’aria garantita da un sistema a raggi UV, sei prese USB per la ricarica di dispositivi elettronici e sei telecamere di videosorveglianza che monitorano l’intera lunghezza dell’abitacolo.

I bus sono tutti dotati di pedana manuale e di dispositivo per l’abbassamento laterale del mezzo in fase di fermata. Ciò minimizza il dislivello tra il pianale e la strada, agevolando la salita. A bordo sono disponibili 2 postazioni in grado di ospitare altrettanti passeggeri con disabilità in carrozzina.

L’investimento complessivo per l’acquisto dei 5 nuovi autobus ammonta a 1,95 milioni di euro, con un costo unitario di 390.000 euro a veicolo. Il 70% della spesa è coperto da piani di finanziamento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Formazione per l’accessibilità e ampliamento delle linee accessibili

In occasione dell’entrata in servizio dei nuovi autobus, TEP ha organizzato una mattinata dedicata all’inclusione e all’accessibilità. Presso il deposito aziendale si è svolta una sessione di formazione specifica per il personale viaggiante sull’utilizzo delle pedane manuali e dei dispositivi di bordo pensati per agevolare l’accesso e il viaggio delle persone con disabilità.

Alla formazione hanno partecipato anche Walter Antonini, presidente di ANMIC Parma (Associazione nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità) insieme a un gruppo di volontari dell’associazione, che hanno offerto un momento di confronto e sensibilizzazione con gli autisti e le autiste di TEP, condividendo le esigenze e le difficoltà che ogni giorno incontrano le persone che si spostano in carrozzina.

“Oggi si chiude un cerchio che ritengo un vero vanto per Parma: tutte le linee urbane di bus sono finalmente accessibili alle persone con disabilità. – è il commento del presidente Walter Antonini – Questo traguardo è stato possibile grazie alla grande sensibilità di TEP, che non si è limitata a rendere accessibili i mezzi, ma ha anche promosso un importante corso di formazione per autiste e autisti sulla relazione con i passeggeri in carrozzina. Inoltre, la mappatura delle fermate non ancora accessibili è uno strumento di grande utilità per tutti noi. Siamo sinceramente grati per l’ascolto che ci è stato dato e per l’impegno concreto nel migliorare la situazione, che ci fa sentire parte della comunità e non una comunità a parte.”.

Nel frattempo, è stata completata anche la mappatura delle fermate urbane accessibili, che rappresentano circa il 90% del totale. Le restanti, nella maggior parte dei casi, non risultano adeguabili a causa di vincoli strutturali, come l’insufficiente disponibilità di spazio per la realizzazione del marciapiede. Grazie a questo lavoro e al fatto che tutta la flotta TEP è ormai dotata di pedane e dispositivi per persone con disabilità, l’accessibilità viene ora estesa a tutte le linee urbane (entro i capolinea urbani), ad eccezione delle citate fermate non adeguabili. Fino ad oggi, l’accessibilità era garantita solo su 9 linee urbane: da ora, invece, tutti i passeggeri in carrozzina potranno contare su un servizio più inclusivo e diffuso su tutta la rete urbana.

Al via la mappatura dell’accessibilità anche in ambito extraurbano

Sempre nel corso della mattinata, TEP ha annunciato anche l’avvio della mappatura delle fermate accessibili in ambito extraurbano, a partire da quelle principali situate nei centri dei comuni più rilevanti del territorio. Con oltre il 98% della flotta extraurbana già dotata di pedane per la salita a bordo, le persone con disabilità possono viaggiare in autonomia ovunque le condizioni delle piazzole di fermata lo consentano.

La mappa delle fermate non accessibili, o accessibili solo con l’assistenza di un accompagnatore, sarà progressivamente aggiornata e resa disponibile sul sito web di TEP, così da fornire informazioni chiare e aggiornate a tutti gli utenti.

Prosegue il rinnovo ecologico della flotta

Il piano di rinnovo in chiave ecologica della flotta TEP non si ferma: a maggio è previsto l’arrivo di altri 5 autobus identici a quelli presentati oggi, che andranno ulteriormente a rafforzare l’offerta di mezzi sostenibili e capienti per le tratte suburbane più frequentate.

Per TEP si tratta di un passo importante verso un trasporto pubblico davvero a misura di tutti.

I commenti

“Gli investimenti che portano all’operatività di nuovi mezzi per migliorare il servizio di trasporto pubblico – dichiara Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma – trovano sempre piena condivisione da parte dell’Amministrazione provinciale. I nuovi autobus, in linea con i più elevati standard ambientali, saranno in funzione su uno degli assi strategici del trasporto pubblico garantendo collegamenti puntuali e frequenti non solo all’interno della città, ma anche tra la città e l’area di Collecchio, Felino, Fornovo e Sala Baganza: saranno, quindi, al servizio di tanti pendolari, studenti e lavoratori del nostro territorio provinciale. Rilevante il momento di formazione per l’accessibilità così come molto importante è l’avvio della mappatura delle fermate accessibili in ambito extraurbano: tutte attività che testimoniano l’impegno, su più livelli, per un trasporto pubblico sempre più sostenibile ed inclusivo.”.

Soddisfatto anche l’assessore Gianluca Borghi del Comune di Parma: “Il trasporto pubblico locale si rinnova all’insegna dell’efficienza, della sostenibilità e soprattutto dell’accessibilità. Garantire a tutti, nessuno escluso, la possibilità di muoversi in modo sicuro e dignitoso è una priorità per questa amministrazione. Siamo soddisfatti di poter offrire alla nostra comunità un servizio sempre più moderno, attento alle esigenze reali delle persone e capace di rispondere alle sfide della mobilità contemporanea.”.

Roberto Prada, presidente di TEP, ha sottolineato: – “Questi nuovi autobus rappresentano un tassello importante di un progetto di lungo periodo, che guarda al futuro con responsabilità. La sostenibilità ambientale e l’inclusività non sono principi astratti, ma si concretizzano ogni giorno nelle scelte operative e nei servizi che mettiamo a disposizione della collettività. Accanto agli investimenti in tecnologia e accessibilità, attribuiamo grande valore alla formazione del nostro personale, perché riteniamo che un servizio pubblico di qualità si costruisca anche attraverso la cura delle relazioni umane e l’attenzione alle persone. Proseguiremo su questa strada con determinazione, consapevoli che il trasporto pubblico è uno dei cardini su cui si fonda una comunità moderna, equa e attenta al benessere di tutti.”