Ambiente, Shoah, gli sport e le serie Tv preferiti: il mondo visto attraverso il giornalino scolastico dei ragazzi di San Secondo

“Vi ricordate che nella scorsa edizione vi avevamo detto che avremmo parlato di come salvare l’ambiente? Vi spiegheremo come fare!” Raccontare il mondo e per parlare di quei temi che riguardano il futuro, come la sostenibilità ambientale, ma anche di aspetti più leggeri, come le barzellette, le classifiche delle serie Tv più amate e gli sport più praticati.

Con questi propositi il Consiglio comunale dei Ragazzi di San Secondo Parmense sta portando avanti “Il mondo attraverso i nostri occhi – The online school”, il giornalino online realizzato dagli studenti delle classi di 2° e 3° media della scuola del paese attraverso il lavoro e il coordinamento dei giovani consiglieri, quindici pagine che raccolgono articoli dedicati ad argomenti di attualità, un’occasione per lavorare assieme e mantenere vivo lo spirito di comunità che durante questi mesi di forzato distanziamento sociale è stato messo a dura prova.

“Nel numero cui stiamo lavorando ora, ad esempio, abbiamo inserito alcuni consigli su come rispettare l’ambiente, un tema che ci sta molto a cuore, dato che saremo noi a vivere nel mondo del futuro, piccole azioni come attenti a non gettare rifiuti a terra o usare di più la bici e meno l’automobile, e poi un articolo sulla Shoah, dato che il 27 gennaio si è celebrata la Giornata della Memoria” spiega Emma Tosetti, Sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi. “Il giornalismo è molto interessante e ci ha appassionati da vari punti di vista – prosegue Zoe Rossi, Vicesindaco – E’ un’iniziativa molto bella, un modo di collaborare tutti assieme dato che tutti i nostri compagni possono pubblicare articoli o vignette,”.

Nonostante l’emergenza sanitaria, i lavori per realizzare il giornalino scolastico sono proseguiti su Meet e su altre piattaforme online, un’iniziativa fortemente voluta dal Consiglio dei Ragazzi, cui il Sindaco Antonio Dodi ha prorogato il mandato di un ulteriore anno, essendo stato impossibile convocare nuove elezioni per il rinnovo che sarebbe dovuto avvenire alla fine del 2020. Il Consiglio è un progetto scolastico coordinato dalla consigliera Gisella Aimi e dalle docenti incaricate dalla preside, Gloria Baroni e Francesca Calestani e per quanto riguarda la pubblicazione nel registro elettronico Elena Bini. Attualmente il Consiglio è composto da composta da Emma Tosetti, Zoe Rossi, Giuditta Zoni, Angelica Berardi, Leonardo Mainini, Clizia Giuffredi, Vittorio Bussandri, Andrea Mantovani, Manuel Patrini, Dario Oddi e Riccardo Delgrosso.