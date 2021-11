Ambra (Uil): “Criticità nella dotazione organica del personale del Comune di Parma”

Dopo vari incontri sindacali in cui si è sempre parlato delle gravi carenze organiche di personale che colpisce maggiormente i due servizi essenziali del Comune di Parma, (Servizi Educativi e Polizia Locale) ci è stato comunicato nell’incontro sindacale del 17 novembre 2021 che come per magia 4 posti destinati alla Polizia Locale per l’anno 2022 verranno dirottati ai Servizi Educativi.

L’esigenza molto evidente dal nostro punto di vista è quello di potenziare i due servizi per poter garantire le esigenze dei cittadini.

Uil Fpl ricorda che da anni chiediamo al Comune di Parma una programmazione assunzionale che risponda alle effettive esigenze dei servizi.

Quello che avviene oggi è purtroppo il frutto di scelte sbagliate fatte in questi anni da questa Amministrazione Comunale che ha appunto determinato una gravissima carenza di personale.

Puntualizziamo che per le caratteristiche del nostro territorio ed il numero degli abitanti, ai sensi delle disposizioni normative regionali dell’Emilia Romagna, il Comando di Polizia Locale di Parma dovrebbe avere una dotazione organica di personale corrispondente a 240 agenti mentre ci troviamo con la presenza di circa 155 agenti, di cui circa 30 destinati in altri servizi per vari motivi.

Questo ha inciso sicuramente anche con il continuo avvicendarsi di vari Comandanti (in dieci anni 10) con evidenti ricadute sul servizio.

Anche per i Servizi Educativi non abbiamo chiaro come l’Amministrazione intende far fronte alla grave carenza di organico stabile che comporta un significativo aumento dei carichi di lavoro del personale con conseguente rischio di burn out.

Abbiamo chiaro cosa intende fare questa Amministrazione Comunale in merito al rifacimento dello stadio Tardini e all’ampliamento dell’aeroporto ma non sappiamo nulla sulle intenzioni dell’Amministrazione sul futuro di questi servizi.

Il Segretario Generale Uil Fpl Parma

Biagio Ambra