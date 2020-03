“Ringrazio gli operatori sanitari, gli infermieri e i medici per il grande lavoro che stanno facendo in questi giorni per curare e contrastare la diffusione del Coronavirus” dichiara Biagio Ambra, segretario provinciale della Funzione Pubblica UIL.

“Oggi tutti lodano gli operatori della Sanità… e pensare che le loro indennità sono ferme da anni. Spero che il Governo non se ne dimenticherà. Il nostro sindacato rimane a disposizione degli iscritti, con qualche restrizione.”