Amministrative Fidenza, gli appuntamenti di Rete Civica del week-end: dalla rigenerazione urbana al benessere animale

Gli impegni di Rete Civica per questo weekend: sabato 1 alle 11 all’hotel The Cube si parlerà di rigenerazione urbana, mentre domenica 2 alle 17 al “giardino di Charlie” sarà presentato il programma elettorale rivolto al benessere dei nostri amici a quattro zampe

Un fine settimana ricco di impegni per il candidato sindaco Luca Pollastri e la sua lista Rete Civica.

“Domani mattina alle 11, all’Hotel The Cube (via San Michele Campagna, 25) il nostro candidato consigliere Luigi Righini, consulente in tecnologie d’ambiente, ha organizzato un incontro sulla rigenerazione urbana e sull’idea di città del XXI secolo, necessariamente basata su uno sviluppo sostenibile che tiene conto di rilevanti aspetti organizzativi e relazionali inerenti alla pianificazione urbana, territoriale, ambientale e socio-organizzativa.

L’evento sarà moderata da Virginia Chiastra, presidente di Missione Parma e consigliere comunale a Parma e vedrà la partecipazione, dell’avvocata Caterina Grechi e del professor Tacchi” annuncia Pollastri candidato sindaco di Rete Civica, appoggiato da Fratelli d’Italia e Forza Italia.

“La domenica sarà dedicata ai nostri amici a quattro zampe e con tutta la coalizione ci troveremo alle 17 al “giardino di Charlie” (entrata da via Togliatti) per parlare di una città che rispetta i cani, i gatti e i loro padroni. E mi raccomando… portate tutti il vostro amico a quattro zampe!” conclude Luca Pollastri.