Amministrative Fidenza, Malvisi: “Nuove scuole, Case della Salute e strade più sicure”

Il futuro di Fidenza sarà segnato da importanti investimenti nelle manutenzioni, un aumento del patrimonio verde nei giardini e nei parchi pubblici, e una forte spinta verso la rigenerazione urbana e la sostenibilità ambientale. Lo affermano il candidato sindaco Davide Malvisi e la sua lista “Fidenza c’è! Malvisi sindaco”, che puntano a combinare spazi verdi e riqualificazione urbana per completare la trasformazione avviata dieci anni fa.

“I fondi ci sono – afferma Malvisi –, grazie ai 41 milioni di euro del Pnrr ottenuti dall’attuale amministrazione con un eccellente lavoro di squadra, i progetti anche! Parliamo ad esempio della creazione del primo polo d’infanzia all’asilo Aquilone, operativo già dal prossimo anno educativo; l’ampliamento dell’asilo Girotondo, per eliminare le liste d’attesa nei servizi per la fascia 0-6 anni; la costruzione della nuova scuola Verde a Villa Ferro; la riqualificazione del palazzo Ex Licei e di piazza Svelata; il completamento della riqualificazione degli edifici di edilizia popolare in via Trieste; la rigenerazione dell’area ex Solari e la costruzione della Casa della Comunità in via Carducci”.

“Si tratta di progetti concreti – conclude Malvisi – rispetto ai quali la sfida, di altissimo profilo, è quella di ultimarli entro i termini fissati dal Pnrr e, soprattutto, riempirli di contenuti, ovvero organizzare e gestire i servizi che questi nuovi edifici andranno ad ospitare! E così che daremo a Fidenza più scuole, migliori servizi sanitari e sociali, strade più sicure e più spazi verdi”.

“Da una parte c’è una politica concreta, che si impegna e lavora per una città più bella e attrattiva; dall’altra c’è solo critica senza progettualità concreta. Fidenza ha bisogno di serietà e responsabilità. Il mio impegno è quello di portare a pieno compimento questi progetti”.