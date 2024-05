Amministrative, presentata la lista “Avanti Fornovo” che sostiene il candidato sindaco Alessandro Savi

Dodici donne e uomini pronti a farsi carico dell’onore e degli oneri, di traghettare Fornovo nel futuro: sono i candidati consiglieri della lista Avanti Fornovo che sostiene l’elezione a sindaco di Alessandro Savi.

Si tratta di un gruppo composito, equilibrato dal punto della rappresentazione di genere, di persone di diverse età, differenti storie, personali e lavorative, svariati impegni a favore delle comunità, dissimili sensibilità politiche, (solo due su 13, il candidato sindaco e l’assessore in carica Lucia Cardi risultano iscritti a un partito, il Pd, gli altri candidati sono indipendenti) e distinte provenienze geografiche, ma tutte accomunate dal desiderio di portare Fornovo “avanti”.

Nel presentare il gruppo il candidato sindaco Alessandro Savi ha spiegato “Questa unione di persone rappresenta un gruppo nuovo sulla scena politica fornovese che ha la fortuna, rispetto agli altri, di poter contare su basi concrete e solide, i cantieri in partenza ed i progetti in fieri, i quali danno una visione chiara del paese che vogliamo: un paese con un futuro da costruire a cui tutti possono partecipare, una cittadina che guarda avanti, una Fornovo per tutte e tutti”.

I candidati:

Patrizia Barbaglia, 61 anni, ragioniera da poco in pensione dopo 40 anni di lavoro in un istituto di credito in zona, partecipa al gruppo della parrocchia di Riccò e ad “amici del teatro” che organizza spettacoli per beneficenza.

Chiara Bellengi, 40 anni, tre figli in età scolare, un lavoro in una grande fabbrica della zona e molto tempo dedicato al volontariato e all’associazionismo scolastico.

Lucia Cardi, 58 anni, laureata in lingue, un figlio 24enne e un lavoro in tribunale alla Fondazione dell’ Avvocatura Parmense è l’attuale assessore ad ambiente, turismo e progetti europei.

Pierluigi Franchi, 58 anni, di formazione linguistica e informatica, si occupa di comunicazione e grafica. Contribuisce alle iniziative per la pulizia del territorio e con le associazioni locali per momenti di aggregazione.

Francesco Maria Laudani, 56 anni, originario della provincia di Catania ha fatto una scelta di vita trasferendosi a Piantonia con la moglie e facendo nascere qui le sue figlie. Ingegnere civile strutturista, è direttore operativo in una società di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili per lo più nel settore agrivoltaico

Sara Jelassi: nata a Parma 26 anni fa ha sempre vissuto tra Fornovo e Riccò con la sua famiglia, originaria della Tunisia. Dopo il diploma al Gadda, studia alla facolta di scienze politiche dell’Università di Parma e, in attesa della laurea, lavora al Tecnomat

Giusi Rizzo: 58 anni, nata e cresciuta a Fornovo, ha sempre la vorato a contatto col pubblico ed ora lavora all’accoglienza del Cau di Fornovo. Vive intensamente il paese, anche col volontariato, ad esempio impegnandosi nella raccolta dei rifiuti e vuole mettere la sua perseveranza a servizio della comunità

Sauro Salati: 63 anni, da sempre a Riccò, perito agrario, è da poco in pensione dopo aver fatto il sindacalista nella CGIL Parma ed Emilia Romagna. Il suo è un ritorno alla politica attiva, dopo essere stato assessore alle attività produttive dall’85 al 90. Crede nell’impegno morale che caratterizza il servizio alla comunità.

Enrico Vaghezzani: classe ’70, diplomato al Gadda, lavora in ambito alimentare. Attivo nell’associazionismo sportivo e per la promozione di iniziative su territorio, già al servizio di Fornovo in maggioranza e minoranza, torna alla politica attiva dopo 10 anni.

Daniele Varesi: 63 anni, fornovese, psicologo, si occupa principalmente di violenza di genere con lo sguardo da sempre orientato al sociale in vari ambiti: parrocchiale, scolastico, assistenziale, politico, culturale. Si è unito algruppo per lo spirito di appartenenza alla comunità.

Guido Varoli 62 anni, vive a Riccò/Vizzola. Laureato in farmacia, lavora dal 1998 nel reparto Ricerca e Sviluppo di Chiesi Farmaceutici. Fa parte del gruppo parrocchiale di Riccò/Vizzola, porta avanti progetti per attività sociali a Riccò e fa parte del coro gospel Cake&Pipe.

Ilaria Vasini, 32 anni, laureata in scienze biomolecolari, genomiche e cellulari a Parma, è responsabile di un laboratorio chimico cosmetico a Parma, volontaria per 14 anni nella Croce Verde, ama aiutare il prossimo e si è candidata per costruire un paese migliore sotto tutti gli aspetti.