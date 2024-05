Amministrative: tutti gli appuntamenti con Ermanno Zuccheri (Cambiamo Noceto)

Continuano gli incontri dei candidati della lista Cambiàmo Noceto, Zuccheri sindaco con la cittadinanza.

“Costruiamo il programma con la partecipazione di tanti nocetani. Questa è la modalità per noi più efficace per lavorare a un’alternativa realmente rispondente alle domande di un paese che ha voglia di cambiare – sottolinea il candidato Ermanno Zuccheri – insieme alla mia squadra abbiamo elaborato una griglia di proposte che nascono dalla conoscenza di Noceto e del suo territorio e sviluppano una visione che ha nella cura, nella qualità e nella programmazione le sue fondamenta”.

E prosegue: “In ciascuna delle frazioni abbiamo incontrato comunità forti che meritano di consolidare il legame con il centro capoluogo e soprattutto chiedono collaborazione per la manutenzione della viabilità, per la gestione della sicurezza e per l’opportunità di avere accesso ai servizi”.

“Il nostro progetto prevede di mettere in rete le frazioni con la creazione di un coordinamento che si interfacci periodicamente con l’amministrazione; pensiamo di attivare per le persone più anziane ma non solo, un servizio di consegna dei medicinali e di sviluppo di assistenza medica di prossimità; attiveremo un collegamento con navetta elettrica tra Ponte Taro e Noceto con diversi orari nei giorni di mercato per consentire ai cittadini di raggiungere i negozi e gli uffici del capoluogo; ci impegneremo nella valorizzazione del Parco del Taro come occasione di crescita dei servizi alla comunità. Pensiamo ad esempio alla riqualificazione della viabilità esistente, che ha gravi problemi di sicurezza, e allo sviluppo di un collegamento ciclopedonale da Fontevivo a Medesano”.

“Il programma prevede anche la valorizzazione dell’impianto del rugby con la creazione di una foresteria che da tempo la società aspetta, il recupero del bocciodromo con la realizzazione di impianti di padel e Pick and ball o in alternativa spazio libero da far vivere con un bar gestito dalle società e associazioni sportive”.

“Sul tema dell’urbanistica lavoreremo alla costruzione del PUG con i cittadini protagonisti chiamati non solo ad ascoltare, ma coinvolti in scelte condivise. Cura e attenzione alla sostenibilità ambientale saranno le nostre direttrici per preservare gli spazi naturali e i terreni agricoli considerando che Noceto in questi 5 anni è stato il 5° Comune in Regione per incremento del consumo di suolo”.

Il programma degli incontri: giovedì 23 maggio ore 18.45 al Centro sportivo Il Noce si parlerà di giovani e sport, insieme alle associazioni e società sportive e a seguire aperitivo; venerdì 24 alle 20.45 all’Archivio Z di via Tonarelli confronto sulla cultura; martedì 28 alle 20.45, all’Archivio Z, urbanistica, centro storico e ambiente. Lunedì 27 alle ore 21 con la Comunità di Cella presso la sala parrocchiale. Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza.