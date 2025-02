Analisi latte, il laboratorio MILCA dell’Università apre le porte alle imprese

Cosa si fa in un laboratorio dedicato alle analisi del latte? Come si garantisce la qualità del latte destinato alla produzione industriale? Quali tecnologie permettono di ottimizzare i processi produttivi per ottenere formaggi di eccellenza? Martedì 11 febbraio, dalle 17 alle 19, il Laboratorio MILCA dell’Università di Parma apre le porte alle imprese del territorio: sarà così possibile scoprire come la struttura può supportare le aziende nello sviluppo di prodotti di alta qualità.

La visita si svolge nell’ambito di Pillole di conoscenza, l’iniziativa del Tecnopolo dell’Università di Parma che “svela” alle imprese del territorio i laboratori e i Centri interdipartimentali dell’Ateneo con l’obiettivo di far conoscere le opportunità di collaborazione in ambito di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

Collocato all’interno del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie di via Del Taglio, il laboratorio è un centro di eccellenza per l’analisi del latte e dei suoi derivati; supporta le aziende nel garantire standard elevati e nel rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento alla trasparenza e alla sicurezza alimentare.

La visita è pensata per far conoscere le potenzialità di collaborazione con l’Università di Parma, esplorando come l’attività di ricerca e le competenze del laboratorio possano tradursi in soluzioni concrete per il settore agroalimentare.

In particolare, durante l’incontro sarà possibile:

scoprire le tecnologie e i metodi utilizzati per l’autenticazione e il controllo qualità del latte;

approfondire le possibilità di collaborazione con il laboratorio per progetti di ricerca e innovazione;

interagire con chi fa ricerca e discutere idee e necessità specifiche.

L’appuntamento si concluderà con un aperitivo di networking, un momento informale per creare connessioni e scambiare idee.

Le iscrizioni sono chiuse.

Per info su questa iniziativa e su futuri appuntamenti: tecnopolopr@unipr.it