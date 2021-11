Analisi matematica: a Cristiana De Filippis dell’Università di Parma il Premio Gioacchino Iapichino dell’Accademia dei Lincei

A Cristiana De Filippis il Premio Gioacchino Iapichino dell’Accademia dei Lincei. A consegnare il prestigioso riconoscimento alla neo ricercatrice del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma, è stato, nei giorni scorsi, il Vice Presidente dell’Accademia dei Lincei e recente Premio Nobel Giorgio Parisi.

Il premio, che si lega ad un’opera nel campo dell‘analisi matematica, riconosce alla ricercatrice, classe 1992, “i pregevoli risultati di regolarità parziale per mappe p(x)-armoniche vincolate su varietà“, come si può leggere nella motivazione.

Originaria di Matera, Cristiana De Filippis ha studiato Matematica a Torino e Milano e, dopo un periodo di specializzazione all’Inria Sophia Antipolis-Méditerranée a Nizza, ha conseguito il titolo di Dottoressa di Ricerca in Matematica all’Università di Oxford.

Nel 2019 ha vinto il premio G-Research per la Matematica, destinato a giovani ricercatori in Gran Bretagna e secondo una recente rilevazione sulla banca dati dell’American Mathematical Society risulta la più citata al mondo tra i Matematici del suo anno di dottorato. Si occupa di teoria della regolarità per equazioni a derivate parziali di tipo ellittico e parabolico e per i suoi contributi, regolarmente apparsi sulle riviste scientifiche del settore, ha già ricevuto decine di inviti a tenere conferenze da numerose istituzioni internazionali. All’Università di Parma è inserita nel gruppo di Calcolo delle Variazioni che ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali.