Anche a Monchio scuolabus elettrico grazie al Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano

Tra i primi in Europa: dopo Fivizzano è la volta di Monchio delle Corti (Parma) e Bagnone (Massa Carrara). Prosegue la dotazione mezzi nativi elettrici a servizio delle scuole nei Comuni del Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano, ente che per altro ha già in dotazione alcuni mezzi elettrici.

“Essere in un Parco nazionale significa adottare concretamente tutte le innovazioni che portano verso la transizione ecologica e la mobilità sostenibile: è importante per questo partire dalle scuole” spiega il presidente dell’ente, Fausto Giovanelli.

Gli scuolabus consegnati dal Parco ai due Comuni sono due Ford Weke Gmbh da 184 Cv, nativi elettrici, da rispettivamente da 22 posti (Bagnone) e 17 posti (Monchio delle Corti), più 3 di servizio per ognuno. Ancora una volta i mezzi sono stati acquistati dal Parco nazionale dell’Appennino, con l’accordo dei sindaci Claudio Riani (Monchio delle Corti) e Giovanni Guastalli (Bagnone) nell’ambito del programma “Parchi per il Clima 2020” (ministero dell’Ambiente), progetto “mobilità sostenibile” per un importo complessivo di 208 mila euro. Hanno una caratterizzazione estetica che li riconduce a questa programmazione e al fatto di essere a zero emissioni.

I mezzi saranno operativi già dal prossimo anno scolastico 2024-2025 per le scuole dell’obbligo (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado).

Gli scuolabus sono dotati di tutti i più recenti sistemi di sicurezza all’avanguardia, trasporteranno a zero emissioni.

A Monchio delle Corti lo scuolabus elettrico effettuerà la tratta presso le località di Rigoso, Rimagna, Trefiumi, Valditacca, Pianadetto, Luganano, Vecciatica, Cozzanello, Palanzano.

Gli scuolabus sono omologati per il trasporto disabiliti e sono dotati, tra gli altri, di optional come il gradino elettrico, per facilitare l’accesso e la discesa degli alunni dal veicolo, aria condizionata riscaldamento anteriore e posteriore, applicazione multimediale “Ford Pass” per il controllo da remoto via smartphone di informazione essenziale del veicolo (autonomia residua, localizzazione del mezzo, programmare una ricarica, trovare stazioni di ricarica, chiudere o aprire il veicolo, avviare il motore).