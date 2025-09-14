Anche Borgo Val di Taro è vicina alla Global Sumud Flotilla

Anche Borgo Val di Taro (Pr) è vicina alla Global Sumud Flotilla.

L’appuntamento è per mercoledì 17 settembre 2025 a Borgo Val di Taro

– Presidio solidale dalle 18.00 alle 19.30 in Piazza Verdi nello spazio antistante al Cinema Farnese. Saranno posizionati cartelli ed installazioni per poter portare il nostro supporto alla missione umanitaria denominata Global Sumud Flotilla, salpata pochi giorni fa alla volta di Gaza. Durante il presidio ci saranno letture e audio per poter informare circa la missione e ciò che sta avvenendo in Medio Oriente.

– Presidio dalle 19.30 alle 20.15 presso la riva del fiume Taro durante il quale caleremo nel fiume una flotta di barchette create con bamboo, simboleggiando la navigazione pacifica delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilia.