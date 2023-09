Anche il M5S alla manifestazione No Cargo di sabato

Anche gli attivisti e i simpatizzanti del neocostituito gruppo territoriale di Parma del Movimento 5 Stelle saranno presenti alla manifestazione No Aeroporto Cargo, in programma sabato 9 settembre a partire dalle 10,30 in Piazzale della Pace. “Da tempo il Movimento 5 Stelle, dopo aver esaminato le carte con attenzione, si è convinto che Parma non ha bisogno di un aeroporto destinato anche al traffico Cargo. E questo spiega la nostra convinta adesione alla manifestazione”, spiega il coordinatore provinciale pentastellato Simone Guernelli.

“L’allungamento della pista, previsto nel nuovo Piano di sviluppo del Verdi, che deve essere esaminato nelle prossime settimane dalla Conferenza dei Servizi, non serve se si vuole puntare al traffico passeggeri: la pista attuale è più che sufficiente”, precisa ancora Guernelli. “Pertanto, hanno ragione i cittadini e le tante associazioni che saranno presenti alla manifestazione: la richiesta degli azionisti di Sogeap, società proprietaria del Verdi, mira, al di là delle rassicurazioni di facciata, da un lato ad incassare altri 12 milioni di soldi pubblici dalla Regione, per tamponare il rosso cronico in cui il Verdi si dibatte da anni, e in secondo luogo a rilanciare il nostro aeroporto come scalo merci. Con conseguenze positive quasi nulle, dal momento che il traffico merci della zona è già abbondantemente servito dall’aeroporto di Brescia, ma con conseguenze negative devastanti sul piano della salute e dell’ambiente. Parma vedrebbe nuove cementificazioni e un aumento insostenibile dell’inquinamento atmosferico e sonoro, con tanti saluti alla tutela dell’agroalimentare che ci rende famosi nel mondo attraverso il marchio Food Valley. Insomma, una follia pagata con le tasche sempre più vuote dei cittadini per riempire quelle già gonfie di certi imprenditori, che magari predicano la riduzione dei sussidi altrui ma poi bussano alla porta dello Stato quando le loro iniziative generano perdite”.

“Siamo contenti che cittadini e associazioni, tra cui gli indomabili amici di NOCargoparma, vogliano combattere fino in fondo questa giusta battaglia, dal cui esito dipenderà una bella fetta del futuro della nostra città. Proprio per questo il gruppo territoriale del M5S, che rappresenta ufficialmente a livello cittadino l’intero Movimento nazionale, ha deciso di iniziare la sua attività proprio partecipando a questa manifestazione”, sottolinea Gabriele Buonasperanza, delegato neoletto del gruppo territoriale.