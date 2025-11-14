Anche il parmigiano Tommaso Saccardi è tra i convocati della seconda prova di Coppa del Mondo di Sci

Tommaso Saccardi scende in pista sulla neve di Levi. Tra le porte dello slalom finlandese, in programma sabato 15 e domenica 16 novembre, assieme a lui anche e l’emiliana d’adozione Alice Pazzaglia. Ad annunciarlo è il Cae dell’Emilia-Romagna.

La loro convocazione per la seconda prova di Coppa del Mondo non è solo un traguardo personale, ma il simbolo di un movimento sportivo regionale in crescita, capace di formare atleti determinati, preparati e pronti a competere con i migliori al mondo.

Saccardi, nato il 16 luglio 2001 a Parma, gareggia per l’Arma dei Carabinieri. Ha esordito in coppa Europa il 16 febbraio 2019 e in coppa del mondo il 22 dicembre 2021 a Madonna di Campiglio, sempre in slalom speciale. Lo scorso anno, era il 24 novembre, proprio a Levi, ha conquistato la prima vittoria in coppa Europa, mentre è campione italiano del 2025 di slalom, ed è giunto secondo in gigante: “Sono davvero soddisfatto per questa convocazione – ha detto Tommaso Saccardi alla vigilia – In estate abbiamo lavorato molto bene in Argentina dove siamo stati un mese, Poi siamo tornati e abbiamo lavorato in parte al chiuso, poi a Solden e Val Senales. Ci siamo allenati qui da inizio a settimana e ora siamo pronti. Il mio obiettivo è qualificarmi per la seconda manche e far vedere il mio valore”.

Domani saranno le ragazze a iniziare il week end finnico. Tra le sette azzurre anche Alice Pazzaglia, nata a San Giuliano, in provincia di Pisa, ma cresciuta sul Cimone, dove i suoi genitori gestivano una baita prima di esplodere a Bormio. Ha 21 anni e gareggia per l’Esercito e ha esordito in coppa del mondo lo scorso febbraio: “Ci siamo preparati bene anche se il caldo ha inciso durante gli allenamenti in Argentina – ha detto – poi ci siamo ripresi confrontandoci con le squadre francesi e svedesi e abbiamo ottenuto ottimi riscontri. L’obiettivo di stagione è soprattutto la coppa Europa con qualche apparizione in coppa del mondo, ma tutto dipende dai risultati in Europa. Qui vorrei raggiungere qualche podio, cercando di gareggiare in entrambe le gare, mentre per la coppa del mondo sarebbe provare a qualificarsi per la seconda manche”.