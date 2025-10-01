Ultime notizie
Anche Palazzo Giordani si illumina di rosa

La Provincia di Parma sostiene le iniziative di Lilt "Nastro Rosa"

di Tatiana Cogo

Palazzo Giordani, sede della Provincia di Parma, sarà illuminato di rosa per tutto il mese di ottobre per sostenere tutte le iniziative che fanno parte di Lilt for Women – Campagna Nastro Rosa, la campagna della Lilt dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

“Un gesto simbolico – dichiara il presidente della Provincia di Parma, Alessandro Fadda – per esprimere il pieno sostegno alla campagna della Lilt dedicata alla prevenzione del tumore al seno che si concretizza in numerose iniziative. I dati di Lilt ci dicono che è necessario mantenere alta l’attenzione, promuovendo sempre più l’attività di prevenzione che può essere decisiva”.

