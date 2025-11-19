Quotidiano online di Parma

Anche Parma canta Sanremo: questa mattina in piazza Garibaldi il flash mob

di Tatiana Cogo

Piazza Garibaldi si è trasformata questa mattina in un grande palcoscenico per l’iniziativa “Tutti cantano Sanremo”.

Parma è infatti una delle sei città scelte dalla Rai per la campagna ideata a supporto della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. L’evento ha coinvolto cittadini e passanti in un flash mob musicale.

Le riprese diventeranno promo ufficiali in onda sulle reti Rai durante il periodo natalizio.

Due i brani interpretati dai partecipanti e legati alla storia del Festival: “Incoscienti giovani” di Achille Lauro (2025) e “Un’avventura” di Lucio Battisti (1969).

Musicisti del Conservatorio Arrigo Boito, diretto dal maestro Massimo Cavalli hanno eseguito versioni riarrangiate dei due brani.

Leggi anche:

Presentato a Roma il 26° Festival Verdi tra opere rare, grandi interpreti e innovazione culturale

“Rumori Fuori scena” di Michael Frayn, regia di Massimo Chiesa: al Teatro al Parco

A Parma Comics & Games un ponte tra generazioni con Andrea Roncato e Seoul Mafia

Teatro del Cerchio, mini rassegna “Sport a Teatro”: Giorgio Castagna con lo spettacolo “Boca”

Da Sorbolo agli Stati Uniti, il producer A3A firma nel nuovo album di Lola Brooke

Jazz e fiaba al Teatro Regio: “Cartoons! Oltre il Regno del Ghiaccio” per i più piccoli

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies