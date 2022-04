Anche Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano a sostegno di Andrea Bui candidato sindaco

Sabato 16 aprile, dalle 11:00, Andrea Bui, candidato sindaco per la città di Parma, si presenta alla stampa e alla città inaugurando la propria sede elettorale in via Nazario Sauro 11. Con lui, in suo sostegno, non solo i candidati e le candidate di Potere al Popolo, ma anche quelli e quelle di Rifondazione Comunista e del Partito Comunista Italiano. Le assemblee di questi partiti infatti hanno scelto di presentarsi anche loro all’appuntamento elettorale sostenendo la candidatura di Andrea Bui con una propria lista, ma soprattutto condividendone l’idea di città ed il programma.

“Sono molto contento della decisione di PRC e PCI di sostenermi”, dichiara Andrea Bui commentando la notizia. “Parma ha bisogno di un progetto di cambiamento radicale, che riporti al centro le disuguaglianze sociali, la crisi economica a partire dalla questione della casa, la questione ambientale. Parma non è solo la città sfavillante, capitale della cultura, dev’essere un luogo dove poter vivere e lavorare, a partire dai giovani che devono ricevere attenzioni che vadano oltre il fenomeno mediatico delle baby gang. Questi temi per noi vanno affrontati costruendo comunità, coinvolgendo chi vive e lavora a Parma nell’elaborare risposte, e per questo abbiamo sempre cercato il coinvolgimento e l’apertura ad altre realtà e gruppi politici”.