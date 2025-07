Ancora “Musica in Castello” con la scrittrice Viola Ardone, la band Borderlobo e il romanziere Jeffery Deaver

Non solo appuntamenti musicali a “Musica in Castello” ma anche racconti e incontri letterari. E quelli proposti la prossima settimana, tutti a Parma e provincia, vedranno ancora una volta ospiti prestigiosi di fama nazionale e internazionale.

Martedì 22 luglio, presso La Galleria, in via Emilia Est a Parma la scrittrice Viola Ardone presenterà, con un suggestivo accompagnamento musicale (N. Rossi piano/voce e S. Preda al contrabbasso), il suo ultimo libro “Grande meraviglia”, un intenso romanzo di formazione che racconta del coraggio delle donne per la libertà. L’evento, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Educativi del Comune di Parma, fa parte del ciclo di appuntamenti “Libri in Castello” e sarà una interessante occasione per il pubblico d’incontrare e ascoltare una delle autrici più incisive nel panorama letterario contemporaneo, apprezzata soprattutto per la sua straordinaria capacità d’intrecciare storie personali con contesti storici e sociali, creando narrazioni coinvolgenti e profonde.

Si riprende con un entusiasmante appuntamento musicale mercoledì 23 luglio, in scena a Fidenza nella Piazza Grandi. Protagoniste saranno le sonorità balcaniche e punk della Babbutzi Orkestar che con “Bull Beat” farà scatenare il pubblico presente. Il quintetto globetrotter di post balkan punk-rock e ska music, che ha suonato in festival e club di tutta Europa, è infatti celebre per l’energia delle proprie ballate e brani dal beat incalzante.

La musica dominerà anche la serata di giovedì 24 luglio a Sorbolo Mezzani. In Piazza G.Belli a Mezzano Inferiore si esibiranno i Borderlobo featuring Raffaele Kohler e la sorpresa di alcuni “special guests”: sarà tutto un “Ballando sulla frontiera” e si spazierà dalla migliore musica d’autore di Fabrizio De André alle sonorità folk e messicane dei Los Lobos.

Un nuovo, imperdibile evento per “Libri in Castello” sarà quello in programma venerdì 25 luglio in Piazza Garibaldi a Fontanellato, presentato in collaborazione con la sezione AVIS locale: sul palco salirà lo scrittore statunitense Jeffery Deaver, prolifico autore internazionale di bestsellers, in particolare romanzi gialli e thriller, tra cui “Il collezionista di ossa”. Alla rassegna Deaver racconterà, accompagnato dalla musica del gruppo Rab4, la genesi della sua ultima opera letteraria “Più in là del nulla”, una trama serrata, un nuovo e adrenalinico capitolo con protagonista Colter Shaw.

Il programma settimanale terminerà sabato 26 luglio al Castello della Musica di Noceto con lo spettacolo teatrale “Ero un bullo- una storia (vera) di crescita e trasformazione” interpretato da Lorenzo Feltrin, Giulia Lacorte, Nicolò Bruno e la regia di Lucia Messina. Tratta dall’omonimo libro di Andrea Franzoso, questa produzione si rivolge in modo particolare al pubblico adolescente raccontando una storia forte di trasgressioni, di insoddisfazioni e ricerca di risposte, costellata da picchi di euforia e da pesanti momenti di caduta. Il punto di arrivo è una graduale presa di coscienza da parte del protagonista che sceglie di diventare educatore per aiutare altri ragazzi lungo il proprio percorso di crescita. Lo spettacolo – presentato in collaborazione con Asp Distretto di Fidenza e primo appuntamento del format “Storie in Castello” – sposa perfettamente il proposito della rassegna di sensibilizzare sul tema del disagio giovanile; quest’anno, infatti, Musica in Castello promuove una raccolta fondi a sostegno dell’associazione “C’è da fare ets” che lavora per supportare progetti a favore di giovani adolescenti con importanti problematiche psicologiche e psichiatriche.

Tutti gli appuntamenti sono ad INGRESSO LIBERO, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Orario d’inizio eventi: ore 21.30

In caso di maltempo:

– la serata del 22 luglio si svolgerà ugualmente

– la serata del 23 luglio si terrà al Centro giovanile Mycinema a Fidenza

– la serata del 24 luglio si svolgerà alla Palestra Comunale J.Isakovic a Sorbolo Mezzani

– la serata del 25 luglio si terrà in uno spazio al chiuso ancora da definire

– la serata del 26 luglio avrà luogo al Teatro Moruzzi di Noceto

“Musica in Castello” è organizzata da Piccola Orchestra Italiana aps e dai Comuni che ospitano gli eventi.