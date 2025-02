Andy & The Bowieness live ad Arcistella

Sabato 1 marzo 2025, Arcistella porta sul proprio palco un artista di livello assoluto: Andy dei Bluvertigo (Andrea Fumagalli) con il suo progetto “David Bowie Show”, un tributo straordinario all’arte e alla musica di David Bowie.

Uno spettacolo imperdibile, in cui sonorità, estetica e performance si fondono per rendere omaggio a uno degli artisti più iconici della storia. Un viaggio tra i capolavori del Duca Bianco, reinterpretati con la sensibilità unica di Andy, poliedrico musicista, pittore e performer che ha segnato la scena musicale italiana.

La serata avrà inizio alle 17:00 con l’apertura delle porte, per poi entrare nel vivo alle 21:30 con due opening acts d’eccezione:

Fattore Rurale – Sonorità intense e coinvolgenti per un live esplosivo.

Known Physics – Sperimentazione elettronica e suggestioni sonore uniche.

A seguire, il momento più atteso: Andy & The Bowieness sul palco di Arcistella per un live che promette di essere memorabile.

Ma la serata non finisce qui! Dopo il concerto, Andy tornerà e si metterà in console per un AFTERSHOW esclusivo! Un DJ set speciale con selezioni musicali anni ’80, per chiudere la notte nel modo più esplosivo possibile.

Per informazioni: mail info@arcistella.it

Whatsapp +39 347 4488060

Andrea Fumagalli, noto artisticamente come Andy, è un musicista, compositore e artista visivo italiano, noto soprattutto per essere co-fondatore e membro dei Bluvertigo, band di riferimento della scena alternative rock e new wave italiana.

Classe 1971, Andy ha sviluppato un percorso artistico poliedrico, distinguendosi per il suo talento come

polistrumentista – in particolare al sax, tastiere e sintetizzatori – e per la sua capacità di fondere sonorità

elettroniche con il rock d’autore. Con i Bluvertigo, ha contribuito alla realizzazione di album iconici come Acidi e basi (1995), Metallo non metallo (1997) e Zero (1999), che hanno ridefinito il panorama musicale italiano degli anni ’90.

Oltre alla musica, Andy è un affermato artista visivo. Attraverso il suo progetto FluoArt, sviluppa opere

caratterizzate da colori accesi e influenze pop, esposte in numerose gallerie e spazi d’arte. La sua estetica visiva si riflette anche nelle performance live, dove la componente scenografica gioca un ruolo fondamentale. Dopo l’esperienza con i Bluvertigo, ha avviato una prolifica carriera da solista e DJ, portando in tour uno stile musicale che spazia tra new wave, electro e rock, senza mai smettere di sperimentare e innovare.

Andy continua a essere un punto di riferimento nella scena artistica e musicale italiana, mantenendo vivo il legame tra musica, arte e sperimentazione.

Il Circolo Arcistella di Trecasali, Parma

Arcistella è gestita da Circolo Arci Trecasali APS, associazione composta da volontari e senza fini di lucro ed è sempre impegnata nella promozione della musica alternativa e dell’aggregazione sociale, è orgogliosa. Arcistella è un luogo inclusivo, libero e slegato da ogni logica di mercato. Vogliamo essere un punto di riferimento per artisti emergenti e per tutti coloro che amano la musica e le arti e le nostre serate sono fondamentale per finanziare i progetti sociali per ragazzi fragili e disabili, per il miglioramento del territorio in cui viviamo, dando ai giovani un luogo sicuro e protetto per divertirsi, per dare opportunità alla bassa parmense senza doversi spostare.

Nessuno in Arcistella chiede un compenso per lavorare.

Presidente del Circolo: dott.ssa Elisa Violante

Art Director: Filippo Carraro

Segretario Tesoriere: Alessandro Manfredi

Circolo Arci Trecasali APS – Arcistella

Piazza E. Fontana 6, Trecasali (PR)

www.arcistella.it