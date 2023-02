Anestesia comunale (di Asdente)

Il protossido di azoto, usato in anestesia, è noto anche come gas esilarante per i suoi effetti euforizzanti e, soprattutto, dissociativi.

Circola voce che ignoti abbiano subdolamente diffuso effluvi di protossido nell’aula del Consiglio Comunale di Parma il 13 Febbraio: il sospetto sorge a seguito dell’esito della mozione proposta da Enrico Ottolini che chiede a IREN di ridurre le tariffe, ma minaccia pure il blocco dei cantieri aperti per allacciare nuovi edifici al teleriscaldamento.

Ai voti dell’opposizione si sono aggiunti quelli del PD e addirittura quello, individuale, del Sindaco, e la mozione è passata. Gli effetti del protossido su Ottolini sono stati di natura euforizzante e di durata prolungata, tanto che il giorno di San Valentino si è presentato in conferenza stampa in compagnia di Nicola Dall’Olio! Un tantino più preoccupanti si sono rivelati invece gli effetti dissociativi che hanno colpito PD e Sindaco: entrambi hanno infatti votato una mozione che sconfessa, sul punto, gli impegni presi in campagna elettorale. Il Sindaco ha addirittura votato in difformità rispetto alla lista che porta il suo nome.

Sui consiglieri di Effetto Parma e della Lista Guerra (meno Guerra) l’azione del protossido é stata anomala: sono infatti incazzati neri. Ci si chiede ora se tali effetti, sugli uni e sugli altri, siano passeggeri oppure lascino postumi permanenti. Sul misterioso caso sta indagando anche il nuovo comandante della Polizia Municipale che, provenendo dalla Digos, è del mestiere.

Asdente