Anmic e Cai Parma: protocollo d’intesa per una montagna accessibile alle persone con disabilità

Giovedì 23 marzo 2023, alle ore 10.30 nella sede provinciale di Anmic (a Parma, in via Stirone 4) sarà firmato e presentato alla stampa un protocollo d’intesa tra Anmic e Cai per un ambiente naturale alla portata anche delle persone con disabilità: sentieri inclusivi, escursioni adattate, strutture e aree di interesse naturalistico accessibili, formazione e collaborazione reciproca tra i volontari delle due associazioni per sviluppare opportunità di inclusione in alta quota.

Intervengono:

Walter Antonini, presidente Anmic Parma

Roberto Zanzucchi, presidente Cai Parma

Raffaella Devincenzi, delegata della Provincia di Parma ai Rapporti con Enti parco, Politiche per la montagna e aree interne, Pari opportunità e Diritti civili.

Saranno presenti anche alcuni volontari delle due associazioni e alcuni associati Anmic che hanno giù vissuto esperienze di escursionismo adattato.