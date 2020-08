Anna Wysocka-Bar visiting professor al dipartimento di giurisprudenza, studi politici e internazionali dell’ateneo di Parma

Anna Wysocka-Bar, dal 2015 docente di Diritto internazionale privato dell’Unione Europea alla Jagiellonian University di Cracovia (Polonia), sarà Visiting Professor al Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell’Università di Parma.

La docente polacca rientra tra i 20 Visiting Professor di elevata qualificazione scientifica, provenienti da 15 Paesi di 3 continenti, selezionati dall’Ateneo di Parma per tenere lezioni, sostenere l’attività di ricerca dei dottorandi e rafforzare le partnership e i progetti scientifici in corso, nel secondo semestre dell’anno accademico 2020-2021.

Il processo di internazionalizzazione dell’Università di Parma prosegue con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con gli Atenei europei e internazionali e una delle azioni principali è proprio il coinvolgimento di Visiting Professor stranieri di chiara fama nell’attività didattica e di ricerca dell’Ateneo.

Il titolo del corso che Anna Wysocka-Bar terrà all’Università di Parma è “European private international law”. L’obiettivo del corso è quello di aumentare la consapevolezza tra gli studenti e diffondere la conoscenza in merito al Diritto internazionale privato dell’Unione Europea, la sua interazione con le leggi e le normative nazionali ed anche il suo impatto sulle variabili economiche.

Referente per la visita di Anna Wysocka-Bar è la docente del Dipartimento Francesca Trombetta Panigadi.

L’attività di internazionalizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali è variamente articolata. Il Dipartimento partecipa attivamente ai Programmi Erasmus Plus e OVERWORLD (SMS-SMT) e sono stati formati tre tutor per l’internazionalizzazione per promuovere i programmi di mobilità e tenere i contatti con le università estere e i Visiting Professor. Il personale docente partecipa al Programma Erasmus+ in entrata e in uscita (STA). È previsto un programma di doppia laurea (UNIPR-PUCRS) con l’Università del Brasile “Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul”. Il Dipartimento dispone di un sito internet tradotto in inglese e ha già ospitato tre Visiting Professor (Vincenzo Scalia della Winchester University, Wojciech Sadurski della Sydney University e Nobuhito Yoshinaka della Hiroshima University).