Annullato il concerto di Paola Turci e Gino Castaldo a Parma

Si comunica che è stato annullato, causa motivi tecnico organizzativi, lo spettacolo “La rivoluzione delle donne” con Paola Turci e Gino Castaldo previsto il giorno 15 novembre p.v. presso l’Auditorium Paganini di Parma.
Gli spettatori che hanno acquistato i biglietti in prevendita possono ottenerne il rimborso rivolgendosi, entro il giorno giovedì 20 novembre p.v., presso il circuito di vendita, tramite il quale è stato effettuato l’acquisto.
ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli tel 0521-706214 – spettacoli@arciparma.it