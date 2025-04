Anteas Parma: nuovo mezzo per la consegna di spesa e farmaci

Importante donazione ad Anteas, l’associazione promossa e sostenuta dalla categoria dei pensionati Cisl Parma Piacenza che persegue la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità operando contro la solitudine e l’emarginazione. A disposizione dell’associazione una Fiat Panda che servirà per il sostegno a persone fragili e bisognose che necessitano di accompagnamenti, consegne e commissioni quotidiane. “Questa giornata segna il nostro rilancio – ha detto il Presidente di Anteas Giancarlo Castellani – e costituisce un nuovo inizio per la nostra attività di volontariato che sarà ancora più presente in contesti di partecipazione civica.” Oltre ad Angela Calò, segretario generale aggiunto CISL Parma Piacenza ed il presidente di FNP CISL Federico Ghillani ha portato il suo saluto il consigliere regionale Matteo Daffadà, mentre l’assessore alla partecipazione del Comune di Parma Daria Jacopozzi, ha accolto l’ingresso di Anteas nella rete del trasporto solidale della città che si arricchisce di ulteriori azioni virtuose: “I pensionati – ha sottolineato – portano qualità al volontariato grazie alle loro esperienze di vita”.

Dopo la benedizione del mezzo da parte di Padre Alfredo Turco, nel cortile della Chiesa di San Patrizio in via Lanfranco, la sala parrocchiale ha accolto la riunione dei volontari presieduta dal presidente Castellani ed alla quale ha partecipato la segretaria regionale Anteas Cinzia Pedrini.

Anteas, presente da diverso tempo nel territorio provinciale, da circa tre anni lavora per aumentare il proprio impegno e fa parte della rete di associazioni del progetto “Non più Soli- Parma Welfare”, si occupa di turismo e animazione sociale, di servizi alle persone fragili ed è presente in alcuni Punti di Comunità della Città e dell’Ospedale di Vaio.