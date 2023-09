Anteprima ColornoPhotoLife: il fotografo parmigiano Marco Gualazzini al Mupac in Aranciaia

Ha preso il via sabato 2 settembre l’anteprima del festival fotografico ColornoPhotoLife, la cui 14a edizione si svolgerà dal 13 al 15 ottobre negli spazi del Mupac e dell’Aranciaia. Questa sera – venerdì 8 settembre – alle 21.15 in Aranciaia, negli spazi del Mupac, al via i talk serali del venerdì dal titolo “Fotografia senza confini”, cinque in tutto, che termineranno il 6 ottobre, in cui si andranno a sviscerare diverse tematiche: dal racconto al reportage, dalla fotografia sociale a quella naturalistica, passando per quella artistica. Si parte con il fotografo parmigiano di Contrasto Marco Gualazzini con “Raccontare la fotografia”, seguiranno Matteo Placucci (15 settembre), Paolo Marchetti (22 settembre), Milko Marchetti (29 settembre) e Silvio Canini (6 ottobre), che esporranno il loro percorso professionale.

Nel weekend sono visitabili le prime cinque mostre inaugurate sabato scorso: “Unseen” di Alberto Bregani, “Oltre l’apparenza” di Lidia Caputo, Premio Musa per donne fotografe 2022, “Free Iran” di Cesare Augello, “Thirsty Iran” della fotoreporter iraniana Yalda Moaiery e “Travelgram”, selezione delle fotografie del concorso internazionale Travel Tales Awards realizzata dal ColornoPhotoLife. A ingresso gratuito, rimarranno aperte fino al 26 novembre con i seguenti con i seguenti orari: sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Nei feriali su prenotazione al 349 3512737.

Il 16 e 17 settembre tornerà “Read Zine”, lettura e premio per la miglior fanzine fotografica, che quest’anno prevede per le opere vincitrici la presentazione all’IIF (Istituto Italiano Fotografia) di Milano nel corso di Photography Book Reviews.

Per il programma completo di anteprima e della tre giorni del ColornoPhotoLife 2023 si consiglia di visitare il sito del Festival www.colornophotolife.it ma anche Facebook e Instagram, costantemente aggiornati.

