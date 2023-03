Antica Corte Giarola: con Nethesis un laboratorio di trasformazione e innovazione digitale Open Source

La discussione, il confronto su come ogni azienda comunica, dialoga, interagisce al suo interno e al suo esterno con ciò che la circonda e fa vivere la sua attività, arriva domani (30 aprile) a Parma all’antica Corte Giarola di Collecchio. È la sesta tappa del roadshow nazionale “Together is Better” dell’azienda ICT pesarese Nethesis. Un viaggio per incontrare la comunità di aziende e professionisti ICT e confrontarsi con system integrator, fornitori di servizi IT e soluzioni cloud, esperti in telecomunicazione, centralini, unified communication, managed service provider, software house e provider locali.

Corte di Giarola si trasforma così in laboratorio collettivo dove Nethesis, pone al centro di una giornata di confronto innovazioni e nuove performance, garantite dalle soluzioni Open Source in telefonia VoIP, Cybersecurity, Smart Working. Bisogni ed esigenze di ogni azienda, indipendentemente da dimensioni o comparto sono in costante evoluzione, in particolare nel distretto produttivo di Parma caratterizzato da forte orientamento export e internazionalizzazione delle aziende e a cui Nethesis risponde con il suo nuovo sistema integrato hardware e software, nativo su Open Source.

“Tutte le nostre soluzioni e prodotti nascono dalla scelta originaria di creare un ponte tra l’innovazione dell’Open Source e il mondo business. Scegliere Nethesis significa non solo acquistare un centralino VoIP, un sistema di cybersecurity e cloud aziendale, ma entrare a fare parte di una vera community, di cui anche il nostro partner diventa subito protagonista – spiega Alessio Fattorini, NETHESIS Community Marketing Manager – il nostro percorso di continua ricerca e innovazione avviene con il contributo dei nostri clienti e partner. Il nostro roadshow non si svolge nei tradizionali hotel, centri congressi o seminari, a Parma saremo in un bellissimo luogo storico, un’antica corte rurale medievale. Un ambiente che ci consentirà di discutere e confrontarci in modo inconsueto con bisogni e richieste delle aziende del territorio, per cercare di capire come noi di Nethesis, insieme ai nostri partner, possiamo soddisfarle. Il nostro obiettivo è creare risposte tagliate su misura per ogni singola impresa”.

Al roadshow “Together is Better”, partecipano insieme a Nethesis partner quali: Keliweb, grande gestore di web hosting e soluzioni cloud, TP-Link Omada leader del cloud business wireless e networking e VoipTel Italia, operatore che offre servizi di telefonia e internet per aziende. Partner in grado di integrare i servizi Nethesis e pacchetti applicativi di facile e completa installazione e uso.