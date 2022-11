Antonio Balestrino nominato direttore, guiderà Vaio e Borgotaro

E’ Antonio Balestrino il nuovo direttore medico del Presidio ospedaliero dell’Ausl di Parma. L’incarico temporaneo, affidato nei giorni scorsi dal Commissario straordinario dell’Ausl Massimo Fabi, si è reso necessario con il pensionamento di Giuseppina Frattini, che ha lasciato la direzione del Presidio lo scorso 31 ottobre.

Attuale direttore del distretto di Parma e direttore facente funzione del Dipartimento di Cure primarie dello stesso distretto, Balestrino guiderà gli ospedali di Vaio e Borgotaro, fino al termine delle procedure per la nomina di un nuovo direttore.

“Desidero ringraziare di cuore – afferma il Commissario straordinario Massimo Fabi – Giuseppina Frattini che ha diretto il Presidio ospedaliero con grande professionalità, la medesima che ha profuso in tanti anni di lavoro in Azienda, ricoprendo diversi importanti incarichi”. “Al contempo – aggiunge Fabi – voglio formulare ad Antonio Balestrino un sincero augurio di buon lavoro per questo incarico. La sua esperienza e competenza ne fanno una figura di assoluta autorevolezza e spessore umano, caratteristiche indispensabili per un ruolo così delicato”.

Grazie alla sua qualificata e consolidata esperienza nello svolgimento di incarichi di direzione in strutture ad elevata complessità gestionale, Balestrino – che mantiene gli attuali incarichi nel distretto di Parma – come direttore del Presidio ospedaliero aziendale avrà il compito di sovraintendere alla correttezza igienico-sanitaria dei percorsi clinico-organizzativi dei due ospedali aziendali e di supportare i Direttori dei distretti di Fidenza e Valli Taro e Ceno nelle scelte organizzative e gestionali dei rispettivi ospedali. Al neodirettore viene affidato anche l’incarico di perfezionare e dare corso al progetto di unificazione tra le Aziende Sanitarie di Parma, nello specifico ambito delle innovazioni organizzative ospedaliere-territoriali e nella strutturazione dei dipartimenti.

CHI E’ ANTONIO BALESTRINO

Classe 1958, nato a Napoli, Antonio Balestrino ha maturato una pluriennale esperienza in ambito sanitario, ricoprendo incarichi – per citarne alcuni – di particolare rilievo: all’Ausl di Parma, già in precedenza come direttore di Presidio ospedaliero e direttore del Dipartimento di cure primarie del distretto di Parma, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma prima come direttore del Presidio ospedaliero e poi come direttore sanitario e anche all’Ausl di Pescara, di cui è stato direttore generale.

Specializzato in Igiene e Medicina preventiva, ha competenza in materia di direzione dei servizi ospedalieri e territoriali, vanta una lunga esperienza di gestione dei processi sanitari, con specializzazione nelle attività di monitoraggio e controllo dell’appropriatezza delle prestazioni e dello sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutici.