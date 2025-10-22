Anziani e disabili: riprendono in Pedemontana i gruppi di auto mutuo aiuto

Sono ripresi gli incontri dei “Gruppi di incontro e di Auto Mutuo Aiuto” (Ama) dedicati alle persone residenti nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo) che assistono persone affette da malattie che provocano il deterioramento cognitivo, come l’Alzheimer, o con disabilità.

Un luogo pensato e creato da Azienda Pedemontana sociale per “prendersi cura di chi ha cura” e che rientra nel più ampio progetto distrettuale “La Casa del Caregiver” realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma, dove condividere emozioni, esperienze, bisogni e ricevere consigli utili da persone esperte che possano alleviare le difficoltà gestionali e psicologiche.

Per quel che riguarda i caregiver di persone anziane affette da deterioramento cognitivo, gli incontri si svolgono due volte al mese a settimane alterne, sempre il lunedì, dalle 15 alle 16.30, al Centro per le Famiglie distrettuale di Sala Baganza (via Vittorio Emanuele II, 36).

Per informazioni, occorre rivolgersi all’assistente sociale Cristina Giuberti telefonando al numero 0521 331350.

Gli appuntamenti mensili dedicati ai caregiver di persone con disabilità si svolgono, invece, al Circolo “La Fontana” a Bannone di Traversetolo (Via Pedemontana, 74). In questo caso sono stati organizzati due gruppi a seconda delle fasce di età. Gli incontri per i familiari di ragazzi con disabilità dai 16 ai 24, che prenderanno il via a partire dal 3 novembre, si terranno il primo lunedì di ogni mese dalle 17 alle 19, mentre per i familiari di giovani adulti con disabilità dai 25 anni in su, si tengono ogni terzo martedì del mese, dalle 16 alle 18. Per ricevere informazioni occorre contattare l’assistente sociale Roberta Placanica telefonando al 334 10 71357.

Per ulteriori informazioni, conoscere le iniziative e i servizi territoriali dedicati ai caregiver, è stata inoltre attivata la community whatsapp “La casa del caregiver”, alla quale ci si può iscrivere gratuitamente inviando un messaggio al numero 342 7596900.