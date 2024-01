APE Parma Museo, nuove visite guidata alla mostra “Amedeo Bocchi. In punta di matita”

Con la mostra Amedeo Bocchi. In punta di matita, a cura di Carla Dini, organizzata in occasione del 140° anniversario della nascita del Maestro di origini parmigiane, Fondazione Monteparma prosegue l’attività di valorizzazione e divulgazione avviata ormai da un quarto di secolo per offrire letture sempre nuove della sua produzione artistica. L’esposizione è costituita da oltre 120 disegni, selezionati tra i quasi 200 appartenenti alla Fondazione, in buona parte inediti e comunque mai esposti insieme, che offrono una lettura organica di questa specifica produzione, molto diversificata per dimensione, finalità e grado di finitura.

Schizzi, studi, bozzetti e opere finite, realizzate principalmente con carboncino, gessetto e sanguigna su carta, evidenziano tanto l’accurata formazione accademica quanto il modus operandi di Bocchi, dal chiaro richiamo rinascimentale, nel quale il disegno è uno strumento progettuale di visualizzazione, lo spazio nel quale l’idea prende forma.

Tra i disegni esposti si ritrovano diversi ritratti familiari, eseguiti per lo più in età giovanile, numerosi nudi in gran parte femminili, studi anatomici e, inoltre, i lavori preparatori per la decorazione della Sala Consiliare della Cassa di Risparmio di Parma realizzata nel 1915-16 e i bozzetti per quella musiva del Duomo di Messina.

Il percorso espositivo consente di apprezzare appieno gli elementi costitutivi (modellato, analisi prospettica, chiaroscuro, punti luce) e il solido impianto formale che caratterizza i disegni di Bocchi, la cui qualità è stata talvolta offuscata dalle altrettanto spiccate abilità coloristiche dell’artista.

Per meglio apprezzare la grande maestria di Bocchi nell’uso del lapis, APE Parma Museo organizza nuove visite guidate che si svolgeranno dal 20 gennaio al 30 marzo ogni sabato alle ore 11.00 al costo di € 5.

Per informazioni su visite di gruppo in giornate diverse da quelle proposte, è possibile contattare il numero telefonico 0521/2034 o l’indirizzo e-mail info@apeparmamuseo.it.