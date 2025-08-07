Aperitivo tricolore con Priamo Bocchi

La Terrazza dell’albergo Roma era straccolma per l’Aperitivo Tricolore organizzato da Fratelli d’Italia con la presenza del Consigliere Regionale Priamo Bocchi.

E’ stata l’occasione per confrontarsi con i cittadini della Valtaro Valceno sui temi scottanti della Montagna. “Sanità, infrastrutture e carenza occupazionale sono gli aspetti più critici” ha sottolineato il prof. Rodolfo Marchini nell’introdurre l’incontro. Questi argomenti sono stati sottolineati anche da Franco Gandolfini e Samuele Lusardi, Presidenti dei Circoli di zona.

Il VANGELO secondo ANDREA

Sono poi intervenuti Cristiano Del maestro e Gabriella Olari che hanno sollecitato il Consigliere provinciale, Massimo Cazzini, a farsi carico dei problemi stradali e sanitari. Il confronto e’ stato concluso da Priamo Bocchi. Il Consigliere Regionale ha evidenziato le cattive politiche regionali del PD: aumenti sconsiderati di tasse e ticket sanitari che penalizzano i cittadini tutti, ma specialmente quelli della Montagna. “ La Regione non ha una visione strategica per lo sviluppo delle terre alte e deve cercare di adottare una programmazione differenziata per le aree interne, tale da premiarne le specificità e le identità territoriali.

Fratelli d’Italia si attiverà anche coi Parlamentari e con gli esponenti di Governo per poter applicare le ZES (Zone Economiche Speciali) anche nelle aree montane della nostra regione, così come di recente e’ stato fatto per Umbria e Marche”. Un brindisi finale bene augurante tra tutti i partecipanti ha allietato l’Aperitivo Tricolore.