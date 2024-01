Asili nido e scuole per l’infanzia: aperte le iscrizioni a Parma per l’Anno Scolastico 2024/2025

Il Comune di Parma annuncia l’apertura delle iscrizioni per i nidi d’infanzia, servizi sperimentali 0/6 e scuole d’infanzia comunali e statali per l’anno scolastico 2024/2025. Le iscrizioni saranno disponibili esclusivamente online a partire da oggi, giovedì 18 gennaio, e si chiuderanno alle ore 23.59 di sabato 10 febbraio 2024.

Saranno messi a bando circa 732 posti per i servizi 0/3 anni e circa 1021 posti per le scuole d’infanzia. Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente online, autenticandosi tramite SPID o CIE. I link per ottenere informazioni con la massima chiarezza sulle modalità e sull’intera procedura e per procedere con la domanda di iscrizione sono i seguenti:

Nidi :

https://www.comune.parma.it/it/servizi/educazione-e-formazione/nidi-d-infanzia/domanda-di-iscrizione-al-servizio-nidi-dinfanzia

Scuole Infanzia :

https://www.comune.parma.it/it/servizi/educazione-e-formazione/scuole-dell-infanzia/domanda-di-ammissione-al-servizio-scuole-dinfanzia

I genitori potranno indicare sino ad un massimo di 8 (otto) preferenze delle strutture in cui iscrivere il bambino/a, sulla base del proprio gradimento, indicando l’ordine di preferenza (1^, 2^, 3^, ecc.).

Dalla data di approvazione della graduatoria, l’utente ammesso si considera assegnatario del posto.

Se viene assegnata la prima scelta espressa, le famiglie non dovranno fare nulla.

Qualora venga assegnato un posto che non corrisponde alla prima scelta espressa, all’utente sarà concessa d’ufficio l’opportunità di rimanere in lista d’attesa per la prima preferenza espressa, conservando l’assegnazione ottenuta sino al 30/06. Dopo tale data verrà considerato definitivo il posto assegnato.

La graduatoria della lista d’attesa per le domande non soddisfatte sarà tenuta in considerazione per l’assegnazione dei posti che si renderanno vacanti fino al 31 dicembre.

Per supportare gli utenti nella compilazione e nell’invio delle domande online, per tutta la durata dell’apertura del bando sarà possibile rivolgersi ai centri di comunità dei diversi quartieri della città – secondo orario di apertura – per richiedere supporto:

Punto di Comunità San Leonardo – via S. Leonardo, 47 tel. 3343665082

– via S. Leonardo, 47 tel. 3343665082 Punto di Comunità Oltretorrente – via Costituente, 15 – negli spazi della Casa di Quartiere Oltretorrente – Villa Ester 3331038308

– via Costituente, 15 – negli spazi della Casa di Quartiere Oltretorrente – Villa Ester 3331038308 Punto di Comunità Montanara – via Carmignani, 7/A all’interno dello stesso edificio del Polo sociale territoriale Montanara 3534155964

– via Carmignani, 7/A all’interno dello stesso edificio del Polo sociale territoriale Montanara 3534155964 Punto di Comunità Lubiana/San Lazzaro – via Leonardo da Vinci, 32 e Casa della Comunità – via 24 maggio 3925262379

– via Leonardo da Vinci, 32 e Casa della Comunità – via 24 maggio 3925262379 Punto di Comunità Cittadella – via Bizzozero, 19 – tel. 3517384096

– via Bizzozero, 19 – tel. 3517384096 Punto di Comunità Ospedale – ingresso di Via Abbeveratoia dell’Azienda Ospedaliera di Parma, al padiglione n. 23 – tel. 3200856284

– ingresso di Via Abbeveratoia dell’Azienda Ospedaliera di Parma, al padiglione n. 23 – tel. 3200856284 Laboratorio Informatico – Via Università, 10 tel. 3283296616.

Possono presentare la domanda:

Famiglie residenti nel Comune di Parma (ai fini del requisito della residente è necessaria la residenza nel Comune di Parma del bambino e di uno dei genitori);

Famiglie non residenti nel Comune di Parma.

La graduatoria sarà formulata nel rispetto del seguente ordine:

a) residenti nel Comune di Parma. (Rientrano in questa fattispecie anche le famiglie che hanno in corso l’iscrizione anagrafica alla data di scadenza del bando, come specificato nei requisiti anagrafici per l’accesso); b) non residenti nel Comune di Parma (tali domande verranno prese in considerazione ad esaurimento di quelle dei residenti).

La compilazione delle domande avverrà esclusivamente online attraverso il sito del Comune di Parma:

https://www.comune.parma.it/it/servizi

Requisiti Anagrafici per l’Iscrizione:

Per i nidi d’infanzia comunali, sono ammesse domande per bambini nati negli anni 2022-2023-2024 (nati entro il 30 aprile).

Può essere presentata domanda anche per i bambini con data di nascita presunta entro il 30 aprile 2024, documentata da certificato di gravidanza. In caso di nascita avvenuta dopo il 30 aprile, in tali casi, la nascita avvenuta dopo il termine del 30/04 determinerà la decadenza dalla graduatoria e la domanda, su richiesta della famiglia, potrà essere inserita tra le domande presentate fuori termine.

Dopo la scadenza del bando, potranno presentare domanda fuori termine anche le famiglie con bambini nati o con data presunta del parto tra il 1 maggio e il 30 giugno 2024.

Per l’accesso al servizio scuole dell’infanzia, possono presentare domanda le famiglie dei bambini nati nel 2019-2020-2021.

La domanda può essere inoltrata anche per i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2025, per questi ultimi l’ammissione al servizio avviene a condizione che vi sia disponibilità di posti e che le liste d’attesa siano esaurite.

Novità:

A seguito del monitoraggio delle esigenze delle famiglie, sono previste alcune novità per offrire un servizio più rispondente ai reali bisogni della città:

Nido Acquerello : il servizio di Spazio Bambini verrà trasformato in una nuova sezione di nido che accoglierà 20 bambini di età mista dai 4 mesi ai 2 anni;

: il servizio di Spazio Bambini verrà trasformato in una nuova sezione di nido che accoglierà 20 bambini di età mista dai 4 mesi ai 2 anni; Eurotorri : una sezione resterà di spazio bambini, mentre l’altra verrà trasformata in una sezione mista che accoglierà 20 bambini di età tra i 9 mesi e i 2 anni.

: una sezione resterà di spazio bambini, mentre l’altra verrà trasformata in una sezione mista che accoglierà 20 bambini di età tra i 9 mesi e i 2 anni. Nido Primavera ; aumenterà la capienza passando da 25 a 40 bambini suddivisi in due sezioni miste, una dai 4 mesi ai 2 anni e l’altra per bambini di 1 e 2 anni

; aumenterà la capienza passando da 25 a 40 bambini suddivisi in due sezioni miste, una dai 4 mesi ai 2 anni e l’altra per bambini di 1 e 2 anni Scuola dell’infanzia Primavera: a settembre aprirà la nuova struttura ubicata in Strada Chiesa di Fognano 2. Accoglierà 3 sezioni miste dai 3 ai 5 anni.

Dal prossimo anno sarà ampliata l’offerta dei posti nei Centri gioco pomeridiani sia sui Nidi che sulle Scuole d’Infanzia e ne sarà attivato uno nuovo presso la scuola d’Infanzia Alice.

L’orario di funzionamento dei centri gioco pomeridiani sarà unificato per tutte le strutture dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Questo cambio dell’orario è stato predisposto per uniformare gli orari di tutti i servizi a gestione diretta e indiretta e ampliare la ricettività.

Nuove Modalità di Convenzione per Scuole d’Infanzia Private Paritarie:

Il Comune di Parma ha approvato due differenti convenzioni con le Scuole infanzia private paritarie, che modificano le modalità di ingresso a tali strutture. Non è più previsto l’accesso tramite le graduatorie comunali, ma gli utenti dovranno iscriversi direttamente alle singole scuole alle condizioni economiche visionabili ai link degli istituti, presenti sul sito del Comune.

Sono previste condizioni di agevolazione tariffarie (Convenzione Modello A) per la fascia isee da 0 a 7.500 euro e un intervento economico da parte del Comune (Convenzioni Modello A e B) a sostegno degli utenti certificati ai sensi della L.104/92

Progetti Specifici di Nidi e Scuole d’Infanzia:

Progetti biblioteca: In tutte le scuole d’infanzia sono state riaperte le biblioteche per il prestito alle famiglie e in molti Nidi sono state inaugurate. Importante la sinergia tra Diverse tra i servizi e le biblioteche cittadine che hanno costruito insieme importanti progettualità offrendo ai bambini occasioni di letture ad alta voce presso i servizi o presso le biblioteche stesse.

È stata accolta la proposta della Fondazione Cariparma, per l’anno scolastico 2023/2024, del progetto didattico “A scuola nei musei: dalla preistoria all’età moderna”, rivolto a tutti gli Istituti scolastici di Parma e Provincia, dalla scuola dell’Infanzia fino alla quinta superiore. Insegnanti ed educatori hanno partecipato ad un aggiornamento per stimolare l’utile sinergia scuola-museo, importante valore aggiunto del sistema educativo nel suo complesso.

Grazie alla collaborazione con il Teatro Regio, quest’anno inizieranno anche laboratori per avvicinare i bambini anche alla conoscenza delle opere liriche.

Si promuovono percorsi ambientali e attività all’aperto, includendo passeggiate a piedi per la città. Durante queste passeggiate, si esplorano gli aspetti naturalistici più nascosti dei parchi cittadini, aiutando i bambini a discernere tra le bellezze naturali e quelle antropiche presenti in città.

Partecipazione dei servizi a progetti europei, come Euromob e “Playing” sul tema del gioco, che ha consentito lo scambio di buone prassi, e l’accoglienza di delegazioni da Paesi europei e non solo.

Visite ai Servizi:

Coordinatori, educatori ed insegnanti accoglieranno i genitori durante il periodo di apertura del bando, seguendo il calendario pubblicato sul sito del Comune di Parma: https://www.comune.parma.it/it/siti-tematici/servizi-educativi/notizie-dei-servizi-educativi/visite-guidate-nei-servizi-educativi-e-nelle-scuole-dinfanzia-1

Durante queste occasioni, saranno presentate l’organizzazione e le linee pedagogiche dei Nidi e delle Scuole d’Infanzia, lasciando ampio spazio alle domande dei partecipanti.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il contact center del Comune di Parma al numero 0521 40521 o visitare il sito www.comune.parma.it.

“Il momento dell’apertura delle iscrizioni ai servizi 0/6 rappresenta un appuntamento importante per le famiglie e abbiamo cercato di rendere semplice e agevole l’iter on line, così come il percorso di scelta attraverso gli open day previsti nei nidi e nelle scuole” così l’assessora ai Servizi educativi Caterina Bonetti, che ha proseguito “Le novità di quest’anno in merito all’ampliamento dell’offerta centri gioco e il nuovo modello di convenzionamento per le scuole infanzia paritarie speriamo possano essere una risposta efficace alle sollecitazioni ricevute dalle famiglie. Proseguono anche le nuove progettualità educative dedicate alla lettura, all’arte e alla musica, all’educazione all’aperto, per ampliare e innovare costantemente l’offerta pedagogica per i bambini della città”.