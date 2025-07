Aperte le iscrizioni alla Comunità energetica “Sala sostenibile”, contributi fino al 40%

Un progetto collettivo per diventare protagonisti della transizione energetica attraverso la produzione e il consumo di energia pulita con tariffe incentivanti e contributi Pnrr fino al 40% per la realizzazione di impianti fotovoltaici o con altre fonti rinnovabili.

Tutto questo è la Comunità energetica rinnovabile (Cer) “Sala sostenibile”, alla quale è possibile iscriversi gratuitamente, consultando l’avviso pubblicato sul sito del Comune di Sala Baganza www.comune.sala-baganza.pr.it.

Costituita dai soci fondatori Comune di Sala Baganza, sezione locale dell’Avis e Parrocchia dei Santi Stefano e Lorenzo, “Sala sostenibile” è una delle prime Cer avviate in provincia di Parma grazie ad un bando della Regione Emilia-Romagna.

Un primo incontro informativo pubblico per illustrarne il funzionamento e i vantaggi economici e ambientali, si era svolto il 26 giugno scorso in Rocca Sanvitale con il supporto tecnico dello sportello Energia del Comune. Ogni membro della Cer può contribuire come produttore di energia (prosumer), mettendo in rete l’energia che non utilizza e ricavandone sia un guadagno economico sia un risparmio in bolletta, oppure come consumatore (consumer), beneficiando degli incentivi sull’energia condivisa. Prosumer e consumer concorrono così ad uno sviluppo sostenibile del territorio attraverso un meccanismo semplice, trasparente e sicuro, che garantisce un ritorno concreto in termini economici, di risparmio energetico e di benefici ambientali e sociali per tutta la comunità.

«Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano un passo fondamentale verso un futuro sostenibile – sottolinea l’assessore all’Ambiente Norberto Vignali –. Entrare a far parte di una Cer significa molto più che condividere energia pulita. Significa meno inquinamento, una comunità più forte e autonoma dal punto di vista energetico. È un gesto concreto per agire contro il cambiamento climatico e usare le risorse in modo responsabile. Mi auguro che tanti salesi vorranno cogliere questa opportunità ed essere protagonisti di questo cambiamento».

L’iscrizione alla Cer è libera e gratuita: basta compilare il modulo disponibile sempre sul sito del Comune, allegando una bolletta elettrica recente e un documento d’identità in corso di validità.