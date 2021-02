Aperto il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile della Villetta

Prosegue la riforma della mobilità con l’ampliamento della rete ciclabile della città di Parma. Il potenziamento e la realizzazione di nuovi itinerari dedicati alle due ruote rientrano nelle azioni strategiche dell’Assessorato alle Politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma per promuovere un sistema urbano di spostamenti sostenibili.

In questi giorni sono iniziati i lavori della nuova pista ciclabile di Viale della Villetta. Un percorso bidirezionale, in sede riservata, realizzata sul lato Ovest. Si pone in continuità con quella già esistente che attualmente si interrompe all’altezza dell’ingresso principale del cimitero e permetterà di collegarsi con il sistema urbano di piste ciclabili con il quartiere Parma Mia. Con la nuova pista ciclabile di via La Spezia l’intervento prevede anche l’adeguamento degli attraversamenti pedonali di viale Villetta.

“Questo nuovo tratto ciclabile che collegherà viale della Villetta, e interesserà anche l’ importante flusso di spostamenti verso il Cimitero Monumentale, rappresenta un significativo punto intermodale con il parcheggio scambiatore e i servizi di mobilità dolce ad esso collegati. Si tratta di un itinerario strategico, che è stato fortemente desiderato dai cittadini. Con questo nuovo cantiere” sottolinea l’Assessora Tiziana Benassi “Continua il nostro impegno a favore della ciclabilità e di un cambiamento profondo nelle modalità di muoversi dei parmigiani: a breve la città taglierà il considerevole traguardo dei 160 km di rete ciclabile urbana.”