Aperto oggi il salone “Studiare a Parma – L’Università in Open Day”

Si è aperto questa mattina il salone “Studiare a Parma – L’Università in Open Day”, tradizionale appuntamento con le giornate di orientamento e informazione sull’offerta formativa dell’Università di Parma, in programma fino al 12 aprile in modalità mista: sul web e in presenza.

Il via questa mattina alle 9, con i saluti istituzionali del Rettore Paolo Andrei, della Pro Rettrice alla Didattica e servizi agli studenti Sara Rainieri e della Presidente del Consiglio degli studenti Claudia Greco.

All’Open Day 2022 sul web si può accedere dal sito https://openday.unipr.it e dallo slide show della home page di Ateneo www.unipr.it. Lì gli studenti e le studentesse possono vedere i video di presentazione dei singoli corsi di studio, entrare in stanze virtuali dedicate, raccogliere informazioni su corsi e servizi, ottenere risposte e chiarimenti a domande, curiosità e dubbi e acquisire in questo modo le informazioni necessarie per orientarsi nella propria scelta in vista dell’apertura delle immatricolazioni, già fissata per il 7 luglio.

Le presentazioni dei 9 Dipartimenti si susseguono in diretta streaming ma anche in presenza. Per le presentazioni in presenza, così come per le visite ai Dipartimenti, le prenotazioni sono chiuse.

PROGRAMMA DI DOMANI VENERDÌ 8 APRILE

INCONTRI DI PRESENTAZIONE DEI DIPARTIMENTI IN AULA MAGNA (in diretta streaming e in presenza; per le presenze prenotazioni già chiuse)

Ore 9.30 Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie

Ore 14.30 Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Ore 16.45 Dipartimento di Medicina e Chirurgia

VISITE GUIDATE AI DIPARTIMENTI (in presenza, prenotazioni chiuse)

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle

Imprese Culturali

Area Educazione e psicologia: ore 10 e ore 12, Plesso Carissimi (Borgo Carissimi, 10/12)

Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali

Ore 12, Sede Centrale, via Università 12

Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Ore 10 e ore 12, Sede didattica di Ingegneria, Parco Area della Scienze 69/A

Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Corsi di laurea in Infermieristica e Ostetricia: ore 12, Padiglione 27, via Gramsci 14

Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia: ore 10, Padiglione Aule Nuove, via Gramsci 14

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale

Area di Chimica e di Scienza dei materiali: ore 10 e ore 15, Padiglione 01 Plesso di Chimica, Parco Area delle Scienze 17/A

Area di Biotecnologie: ore 10 e ore 12, Padiglione 14 Cascina Ambolana, Parco Area delle Scienze 33/A

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco

Area Farmaco: ore 10 e ore 12 Padiglione 08 Plesso di Farmacia, Parco Area delle Scienze 27/A

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Ore 10 e ore 12, sede del Dipartimento, via Kennedy 6

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche

Area Matematica e Informatica: ore 10, Padiglione 21 Plesso di Matematica, Parco Area delle Scienze 53/A

Area Fisica: ore 10, Padiglione 03 Plesso di Fisica, Parco Area delle Scienze 7/A

Il salone “Studiare a Parma. L’Università in Open Day” è realizzato con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Provincia di Parma, Ufficio Scolastico Regionale e Camera di Commercio.

Tutte le info sull’Open Day Unipr sul sito https://openday.unipr.it