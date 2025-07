Apertura alla circolazione della nuova rotatoria tra via Mantova e via Parigi

Ha aperto oggi alla circolazione la nuova rotatoria tra via Mantova e via Parigi. L’apertura permetterà di ottimizzare i flussi veicolari in un punto cruciale della rete stradale cittadina, migliorando traffico e sicurezza stradale.

Si precisa che, sebbene la rotatoria sia ora pienamente operativa, alcune lavorazioni minori e l’allestimento del cantiere non verranno completamente smantellati fino al collaudo definitivo dell’opera. Queste attività residue sono necessarie per garantire la completa funzionalità e la durabilità dell’infrastruttura.