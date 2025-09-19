Aperture serali della Chiesa Abbaziale di San Giovanni

Ancora un appuntamento con le visite serali straordinarie della Chiesa Abbaziale di San Giovanni evangelista. I Padri Benedettini proseguono nell’iniziativa: venerdì 19 e sabato 20 settembre dalle 21 alle 23 spalancheranno ancora una volta le porte della chiesa ai visitatori.

Subito dopo la preghiera della Compieta, che fino alla fine di settembre si celebra ogni sera alle 21 in chiesa,la Comunità Monastica offre a tutti l’occasione per poter visitare, accompagnati dagli stessi monaci, i tesori di questo luogo di culto nel quale si sono posati gli immortali gesti pittorici di Correggio,Parmigianino e tanti altri importanti autori. Sarà possibile ammirarne la bellezza,scoprirne i segreti, e anche – per chi lo volesse – fermarsi in preghiera.