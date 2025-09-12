Aperture serali in Sangiovanni

Continuano le visite serali straordinarie della Chiesa Abbaziale di San Giovanni evangelista. I Padri Benedettini proseguono nell’iniziativa: venerdì 12 e sabato 13 settembre dalle 21 alle 23 spalancheranno ancora una volta le porte della chiesa ai visitatori.
† E Gesù disse: “Voi siete Dio in Dio” [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)
Subito dopo la preghiera della Compieta, che fino alla fine di settembre si celebra ogni sera alle 21 in chiesa, la Comunità Monastica offre a tutti l’occasione per poter visitare, accompagnati dagli stessi monaci, i tesori di questo luogo di culto nel quale si sono posati gli immortali gesti pittorici di Correggio, Parmigianino e tanti altri importanti autori. Sarà possibile ammirarne la bellezza, scoprirne i segreti, e anche – per chi lo volesse – fermarsi in preghiera.