Api dalla salute degli ecosistemi al benessere umano: incontro con la ricercatrice Ilaria Negri

“Api: dalla salute degli ecosistemi al benessere umano” è il tema dell’incontro che Ada, associazione donne ambientaliste e Spsn, Società Parmense di Scienze Naturali propongono giovedì 18 aprile alle 17.30 a Parma alla Sala conferenze dell’Assistenza Pubblica in viale Gorizia 2/A.

La protagonista dell’appuntamento è Ilaria Negri, ricercatrice in Entomologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, coordinatrice di progetti europei e nazionali sui temi dell’agricoltura sostenibile, della biodiversità e dell’impatto degli inquinanti sugli impollinatori, come il recente “From Seed to Spoon” (Dal seme al cucchiaio) finanziato dall’Unione Europea e finalizzato a educare i giovani alla tutela della biodiversità.

L’incontro,con il patrocinio del Comune e dell’Università di Parma, è inserito nel Ciclo “Co-Scienza. Natura, Arte e Salute”.

Si può seguire la diretta streaming sul canale YouTube https://tinyurl.com/SPSNvideo

L’ingresso è libero.