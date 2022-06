Mattia Santori, fondatore delle Sardine e attualmente consigliere comunale del Pd a Bologna, è venuto a Parma per sostenere Onda ed ha partecipato alla conferenza dal titolo “La città antiproibizionista – le politiche locali per la riduzione del danno è un’azione non repressiva”.

A margine dell’iniziativa, Mattia Santori ha realizzato l’appello al voto per Onda.