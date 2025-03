Approvate le osservazioni del Piano Urbanistico Generale

Il Piano Urbanistico Generale (PUG) 2050 compie un passo decisivo: la Giunta ha approvato le modifiche alle osservazioni ricevute, preparando il terreno per la discussione e l’adozione definitiva in Consiglio Comunale il prossimo 31 marzo. Le modifiche migliorative al Piano, chiamate nel linguaggio tecnico “controdeduzioni”, sono frutto di un serrato confronto sia sul piano tecnico che sul piano politico delle osservazioni pervenute da enti e privati cittadini.

Il processo di valutazione, che si è articolato in 34 sedute della Commissione Consiliare Urbanistica, ha preso in considerazione tutte le istanze emerse nei circa 100 giorni dati a disposizione a enti, associazioni e privati per compiere osservazioni in merito. Le osservazioni ricevute sono state principalmente suddivise in due principali categorie: richieste di interesse privato (331 osservazioni per un totale di 362 istanze) e richieste di interesse collettivo (45 osservazioni per un totale di 529 istanze). Le controdeduzioni sono state raccolte in specifici documenti allegati alla proposta di Piano da sottoporre al Consiglio Comunale per l’adozione definitiva.

Fra le principali linee guida che hanno portato all’elaborazione del documento finale, emerge la chiara volontà di aumentare la possibilità di fornire più strumenti operativi per favorire la riqualificazione del tessuto residenziale e produttivo nonché del centro storico. Grande attenzione anche ai temi ambientali, della sostenibilità e del miglioramento della qualità urbana.

“Il PUG 2050 offre una visione di lungo periodo per il futuro della nostra città. Con le modifiche migliorative approvate, abbiamo reso questo strumento ancora più efficace nel rispondere alle sfide della rigenerazione urbana, della sostenibilità e dell’attrattività del territorio. Parma ha bisogno di un tessuto urbano dinamico, capace di evolversi per rispondere alle esigenze di chi la vive e la fa crescere. Per questo, il nuovo Piano introduce strumenti più accessibili per chi vuole investire nella riqualificazione degli spazi, incentivando la trasformazione di edifici dismessi e favorendo nuove opportunità per il commercio esistente e l’abitare. L’obiettivo è chiaro: semplificare, rendere più flessibili le destinazioni d’uso e dare nuova linfa a luoghi che possono essere valorizzati maggiormente” commenta Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana. “Il lavoro che ci ha portati fin qui è stato lungo e complesso, basato su un confronto aperto con enti, associazioni e cittadini. È proprio questa partecipazione che rende il PUG uno strumento vivo e aderente alle reali necessità della città. Un sentito ringraziamento va al settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio e ai progettisti del Piano, che con competenza e dedizione hanno reso possibile questo risultato. Grazie al loro impegno, Parma si dota di un Piano che non è solo un documento tecnico, ma una leva strategica per il suo sviluppo futuro.”

Cos’è il PUG e perché è importante

Il Piano Urbanistico Generale (PUG) è lo strumento che decide come crescerà e si trasformerà la città nei prossimi decenni. Non è solo una questione tecnica: il PUG riguarda la qualità della vita di tutti noi.

Questo Piano stabilisce come si potrà costruire, quali aree verranno tutelate, come saranno sviluppati i quartieri, le strade, i parchi e gli spazi pubblici. Definisce regole e opportunità per chi vuole riqualificare edifici esistenti, aprire nuove attività o migliorare gli spazi della città. Un buon PUG aiuta a creare una città più sostenibile, accessibile e vivibile, con più verde, meno spreco di suolo e un equilibrio tra sviluppo economico e tutela dell’ambiente. Inoltre, rende più semplice dare nuova vita a edifici e spazi inutilizzati, contrastando il degrado e incentivando la vitalità urbana.

Per questo il PUG riguarda tutti: residenti, imprenditori, studenti, lavoratori. Perché la città in cui viviamo oggi e quella che vogliamo per il futuro dipendono dalle scelte che facciamo oggi.