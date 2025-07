Approvato progetto per una rotatoria in via Emilia Ovest incrocio via Lizzadri e strada Madonna dell’Aiuto

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della nuova rotatoria su via Emilia Ovest all’incrocio con via Lizzadri e strada Madonna dell’Aiuto, concreta iniziativa volta ad aumentare la sicurezza stradale, anche di ciclisti e pedoni, in un punto nevralgico della viabilità periurbana.

La nuova rotatoria sarà realizzata in prossimità della frazione di San Pancrazio, in un contesto urbanizzato caratterizzato, a nord della via Emilia, dalla presenza di insediamenti residenziali mentre nel settore sud-ovest è presente il centro sportivo Stuard, a cui si accede da strada Madonna dell’Aiuto. Nel quadrante nord-est dell’incrocio si trova un parcheggio pubblico con accesso da via Lizzadri e da via Francesco Magani e, nel settore sud-est, sono presenti campi agricoli.

“L’obiettivo della nuova infrastruttura viabilistica – afferma l’assessore alla Sostenibilità Ambientale e Mobilità Gianluca Borghi – è quello di migliorare la sicurezza stradale in corrispondenza di un nodo viabilistico molto trafficato e già teatro di numerosi incidenti, tra cui uno mortale avvenuto nel 2021: la rotatoria consentirà infatti una più ordinata gestione dei flussi veicolari oltre alla riduzione della velocità dei veicoli che percorrono la via Emilia.”

La rotatoria avrà un diametro di 33 metri con un’isola centrale sistemata a verde. Nell’ambito del progetto sono inoltre previsti nuovi attraversamenti stradali, l’adeguamento del parcheggio pubblico, il ripristino delle aiuole, l’integrazione del sistema di drenaggio delle acque piovane e l’integrazione dell’impianto di pubblica illuminazione.

La rotatoria, che costerà 600.000 euro, verrà realizzata entro la primavera prossima.