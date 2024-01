Appuntamenti del 27 gennaio: posa di 6 pietre d’inciampo e omaggio a Giuseppe Verdi in piazzale della Pace

Nella giornata di domani, sabato 27 gennaio 2024, sono previste quattro iniziative promosse dal Comune di Parma.

ORE 10, in via Sidoli 70, avvio cerimonia posa di 6 Pietre di Inciampo a Parma. La cerimonia prende avvio alla 10, in via Sidoli 70, con posa della pietra di inciampo in ricordo di Pietro Cavazzini (classe 1912), internato militare. Proseguirà in viale Ildebrando Cocconi 30 con la posa della pietra d’inciampo in ricordo di Emilio Soncini (classe 1915), lavoratore coatto. Poi si sposterà in via via Cavestro 8/A, con la posa della pietra d’inciampo in ricordo di Anselmo Gaudenzio (classe 1926) e Luigi Longhi (classe 1925), deportati politici, per concludere in vicolo Santa Maria 6, con la posa della pietra in ricordo di Julka Deskovic (classe 1917) e Maria Luigia Badiali (classe 1910), deportate politiche. Saranno presenti. Daria Jacopozzi – Assessora alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri del Comune di Parma. Michele Alinovi – Presidente del Consiglio Comunale. Carmen Motta – Presidente di ISREC Parma e Marco Minardi – Direttore di ISREC Parma

ORE 11 – Sala Pizzetti del Paganini Congressi via Toscana 5/A – “Parma, una grande piazza per l’Europa 27 gennaio 2024”. I giovani della città e il Sindaco Michele Guerra presentano il Dossier di Candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani 2027. Intervengono: Michele Guerra – Sindaco di Parma; Beatrice Aimi – Assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma; Maria Cristina Rosaria Pisani – Dirigente Area Direzione Generale Agenzia Italiana per la Gioventù; Delegazione di Leopoli – Rappresentanti del Consiglio Giovanile per Leopoli Capitale Europea dei Giovani 2025. Paolo Verri – Coordinatore del percorso di Candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani 2027. Modera Sabrina Carreras, Giornalista Rai. E’ possibile seguire la diretta streaming come da Qr Code nella locandina allegata.

ORE 11.30 – Ara Verdiana in piazza della Pace. Cerimonia in ricordo del 123° anniversario della morte del M° Giuseppe Verdi. (Invito allegato)

ORE 21 – Teatro al Parco – Cerimonia Giornata della Memoria. Saluti istituzionali. Cerimonia di consegna Medaglie d’Onore alla memoria da parte del Prefetto, alla presenza dei Sindaci dei Comuni di Parma, Albareto e Palanzano. A seguire, Infanzia negata – Musiche composte ed eseguite al pianoforte dal M° Riccardo J. Moretti e dal Quartetto d’Archi Kinos: Nicola Tassoni, violino, Roberto Ilacqua, viola, Alessandro Protani, violoncello, Pierluca Cilli, contrabbasso Giuseppe Gaiani, voce recitante. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo, l’ingresso al Teatro al Parco è possibile da viale Piacenza. Evento a cura della Presidenza del Consiglio Comunale di Parma in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.